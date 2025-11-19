Policiais penais são afastados após suspeita de agredir homem que espancou namorada com 60 socos

Dez policiais penais da Cadeia Pública de Ceará-Mirim, na Grande Natal, foram afastados de suas funções por decisão judicial após a abertura de uma investigação que apura supostas agressões contra o detento Igor Eduardo Pereira Cabral, ex-jogador de basquete.

Ele está preso desde julho, acusado de tentar matar a então namorada com mais de 60 socos. Segundo a denúncia, Igor relatou ter sido agredido pelos agentes no início de agosto, pouco depois de ser transferido para a unidade prisional.

As imagens geraram grande repercussão nas redes sociais.

Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) confirmou o afastamento dos servidores, que foram realocados para o Complexo Penal Agrícola Dr. Mário Negócio, em Mossoró, enquanto o caso é apurado sob sigilo.

“A Seap reafirma que colabora integralmente para a elucidação dos fatos e que todas as providências determinadas estão sendo cumpridas”, diz o comunicado da pasta.

Relembre o caso

Igor Eduardo, de 29 anos, foi preso em flagrante em 26 de julho após agredir brutalmente a namorada, Juliana Garcia dos Santos, 35, dentro do elevador de um condomínio em Natal.

As câmeras registraram 61 socos desferidos pelo agressor — Juliana saiu do elevador com o rosto desfigurado e completamente ensanguentado. Ela foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

As imagens geraram grande repercussão nas redes sociais. Após o episódio, Igor desativou suas contas e teve a prisão convertida para preventiva. A Polícia Civil segue investigando o caso.