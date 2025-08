Defesa de Igor Cabral pede cela isolada para 'preservar integridade física'

Igor Cabral, ex-jogador de basquete que desferiu 60 socos no rosto da namorada dentro de um elevador em Natal, no Rio Grande do Norte, no último sábado (26), pediu uma cela isolada para "preservar sua integridade física" em razão da ‘grande repercussão do caso’.

A solicitação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap), que recebeu o pedido na terça-feira (29). A Justiça deu prazo de 48 horas para que a secretaria informe quais providências irá tomar.

O acusado está preso no Centro de Recebimento e Triagem (CRT) com mais seis presos e aguarda ser redirecionado para uma cadeia local e cumprir a prisão preventiva, decisão confirmada pela Justiça.

A defesa do acusado diz que ele segue à disposição das autoridades, que responde pelo crime de tentativa de feminicídio.

O CRT é uma espécie de porta de entrada para o sistema prisional. No local, uma comissão multidisciplinar formada por policiais penais, psicólogos e equipe de saúde trabalham na elaboração de um levantamento psicossocial do detento sobre antecedentes e periculosidade.

Cirurgia de reconstrução do rosto

O caso de violência ocorreu no último sábado (26), no elevador do prédio onde a vítima de 35 anos mora, no bairro da Ponta Negra, em Natal (RN). Ambos estavam em um churrasco quando Igor viu uma mensagem chegar no celular da então namorada. Ele acusou ela de infidelidade e chegou a jogar o aparelho na piscina.

“Ele ficou irritado com essa mensagem, disse que eu estava traindo ele. Jogou meu celular na piscina e depois eu sai de perto justamente para evitar um conflito maior”, disse a jovem em entrevista à TV Record.

O espancamento resultou em 60 socos no rosto da vítima, que mesmo caída no chão do equipamento continuou sendo golpeada na face. O porteiro do prédio viu tudo pelas câmeras de segurança e acionou a polícia. Ao chegar ao local, os agentes prenderam o suspeito, que já estava imobilizado pelos moradores do prédio.

A jovem terá de fazer uma cirurgia de reconstrução no rosto, que tem múltiplos ferimentos na face, boca e olhos, além de fraturas. Uma vaquinha foi feita numa plataforma online para ajudar a vítima. Até o momento, mais de R$ 70 mil foram arrecadados.