Passageiro é preso pela PF por falsa ameaça de bomba em voo no RN

Um homem que afirmou falsamente estar com uma bomba em um avião que partiu de Natal (RN) foi preso em flagrante pela Polícia Federal nesse sábado (18). Segundo a PF, após a ameaça, a aeronave retornou ao aeroporto de origem e foi constatado que não havia nenhum artefato explosivo no voo.

Como parte do protocolo de segurança, ao retornar ao aeroporto de Natal, os passageiros foram evacuados e a PF realizou uma inspeção detalhada. O passageiro que realizou a ameaça foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte e autuado em flagrante pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo.

A identidade do passageiro e os detalhes do voo não foram divulgados pelas autoridades. No entanto, o colunista Igor Pires apurou que o avião era operado pela empresa Azul e tinha como destino a capital pernambucana, Recife, tendo decolado por volta das 11h20.

O episódio impactou outros voos. Segundo a apuração do colunista, pelo menos duas aeronaves em aproximação para Natal precisaram alternar para João Pessoa (JPA), incluindo o voo 3438 da LATAM e o GOL 1554. O aeroporto de Natal foi liberado após às 13h.