O que você deseja para 2025?

Lembrar diariamente quem sou para ter sempre claro quais valores são inegociáveis. Não ferir moralmente o outro nem a mim mesma. Estar mais perto da família, dizer mais “eu te amo”, trabalhar menos. Aprender coisas diferentes. Movimentar ao máximo o corpo - na dança, no exercício físico, em algumas braçadas de natação no mar. Dormir mais, sonhar mais e planejar para realizar alguns sonhos.

Estar mais atento ao outro e, algumas vezes, tratar a mim mesma com a mesma gentileza lançada ao outro. Soprar canela na porta de casa em busca de prosperidade, mas não esquecer de poupar um pouco de dinheiro todo mês. Usar laranja no fim do ano para ajudar?

Belchior, querido, em 2024 deu certo: não morri. Que em 2025 a vida siga intensa. Banho de manjericão durante todo o ano para trazer tranquilidade e os dois pés fincados no chão enquanto a cabeça se permite mergulhar na ficção para não pesar. Sentir menos culpa, acompanhar de perto as pequenas grandes descobertas do meu bebê, que deixará de ser bebê neste ano.

Seguir incansavelmente criativa, contar boas histórias. Preservar o olhar solidário para o coletivo. Estudar um novo idioma. Andar mais pela cidade. Respirar fundo e expirar lentamente todos os dias. Lembrar que não preciso ter (e dar) opinião sobre tudo. Internalizar que hoje é sempre um bom dia para mudar ou fazer diferente.

Os últimos dias do ano sempre me trazem ao pensamento uma avalanche de metas e mudanças que desejo. Para mim, preparar uma lista de intenções pode ser um ritual com pedidos lançados ao universo, mas é também um exercício de reflexão sobre os propósitos pessoais para o ano que se inicia.

O que você quer para 2025? Quais mudanças gostaria de ver em si? Listar desejos e colocar (boas) energias para realizá-los faz parte do ritual de réveillon, junto com tantas tradições e crenças que algumas famílias costumam carregar.

Conheço quem não arrisque comer nada que cisque ou ande pra trás na ceia de Ano Novo com medo de atrasar o destino. Há quem se dedique para garantir roupa nova e na cor certa na virada. Ou quem coma uvas e guarde as sementes durante todo o ano na carteira para garantir estabilidade financeira. Para ter sorte, vale comer lentilha nos primeiros minutos do ano.

São muitas as tradições populares para tentar garantir, já nos primeiros minutos do dia primeiro de janeiro, um ano próspero. Banho de mar, salto em sete ondas, oração, espiritualidade. Não há receita certa, o importante é colocar sua intenção. Numa lista, num ritual, no pensamento. Que 2025 seja próspero para todos nós e obrigada pela leitura durante todo o ano, querido leitor.

