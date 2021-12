Como fazer lentilha para o Ano-Novo? Veja 4 receitas

Bastante comum nesta época do ano, a lentilha é uma leguminosa de origem asiática, conhecida por se desenvolver dentro de vagens e pelas variedades disponíveis - nas cores preta, amarela, vermelha, laranja, verde e marrom.

Ela é recheada de nutrientes benéficos à saúde de quem a consome. Possui fibras, proteínas, ferro, vitaminas e potássio na composição e, justamente por isso é lembrada para as mais diversas receitas, que vão desde o arroz mais simples a farofas, sopas e até mesmo saladas.

Entre os benefícios do alimento estão a capacidade de prevenir anemias, melhorar a saúde dos ossos ou até mesmo a de ser fonte de sais e minerais. Porém, no fim de ano, ela ganha significado diferente para muitas pessoas.

O que significa comer lentilha no Ano-Novo?

O curioso é que o consumo da leguminosa durante as festas de Réveillon está ligado diretamente aos desejos de sucesso financeiro. Quer saber o motivo?

Em muitos países, a lentilha é consumida por ser verde e redonda, lembrando o formato de algumas moedas pelo mundo. Dessa forma, de acordo com o que aponta a simpatia, ela serve para atrair mais dinheiro para o ano que se inicia.

Como preparar a lentilha para o Ano-Novo

Fácil de preparar, a lentilha requer apenas um cozimento rápido em água por alguns minutos. Para saber se está pronta, o ideal é reparar se ela está macia, para, assim, encerrar a etapa do cozimento.

No Ano-Novo, assim como no resto do ano, é possível colocá-la em receitas simples e até nas mais elaboradas. Para seguir a tradição, no entanto, é necessário que elas sejam comidas ainda pouco antes da virada de um ano para o outro.

4 receitas com lentilha

1 - Salada de lentilha

Legenda: Salada de lentilha também é opção leve para receber os convidados neste fim de ano Foto: Shutterstock

Ingredientes

200 g de lentilha cozida al dente

1 tomate grande sem sementes picado

1/2 pimentão amarelo pequeno picado

1/2 cebola pequena picada

1 colher de café de açafrão

Salsinha a gosto

Cebolinha a gosto

sal a gosto

pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher (chá) de orégano ou a gosto

1/4 de xícara (chá) de suco de limão ou a gosto

1/4 de xícara (chá) de azeite ou a gosto

1 folha de louro pequena

Modo de fazer

Lave a lentilha e deixe de molho com água de um dia para o outro;

No dia seguinte, escorra a água da lentilha e reserve. Logo depois, leve-a em uma panela ao fogo com 1/2 litro de água, a folha de louro, 1 pitada de sal e deixe ferver;

Após a fervura, deixe cozinhar por mais 2 minutos;

Quando estiver pronta, deixe esfriar e escorra a água em uma peneira, desprezando a folha de louro;

Coloque a lentilha em uma vasilha e junte o restante dos ingredientes. Com isso, pode servir a mistura.

2 - Arroz com lentilha

Legenda: Arroz com lentilha pode acompanhar carnes, peixes e frutos do mar Foto: Shutterstock

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

½ xícara de chá de lentilha

3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de vinho branco seco

1 colher de sopa de óleo

½ cebola picada

1 colher de chá de pimenta-síria

Sal a gosto

Modo de fazer

Lave as lentilhas sob água corrente e, em uma panela, cubra-as com bastante água, acrescente sal a gosto e leve ao fogo alto. Quando ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos;

Escorra a água e transfira as lentilhas para uma tigela. Reserve-as;

Enquanto isso, num escorredor ou numa peneira, coloque o arroz e lave sob água corrente;

Leve uma chaleira com a água ao fogo alto para ferver.

Em seguida, em outra panela, acrescente o óleo e leve ao fogo baixo. Quando esquentar, adicione a cebola, a pimenta-síria e tempere com sal. Refogue até que a cebola fique transparente;

Coloque o arroz lavado e refogue. Depois, junte o vinho branco e misture por 1 minuto. Regue com a água fervente e deixe o arroz cozinhar por cerca de 20 minutos ou até secar;

Quando estiver pronto, retire o arroz do fogo e misture com a lentilha reservada.

3 - Lentilha com calabresa

Ingredientes

1 xícara e meia de chá de lentilha

3 xícaras de chá de água

1 linguiça calabresa defumada picada

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

Azeite

Sal

Salsinha e cebolinha verde picadas

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer

Coloque a lentilha para cozinhar em uma panela com água por cerca de 30 minutos;

Enquanto isso, em uma frigideira, refogue a calabresa com azeite. Logo depois, coloque-a dentro do cozimento da lentilha, deixando por mais um tempo na mistura;

Refogue o alho e a cebola, reservando quando ambos estiverem dourados;

Quando a lentilha estiver macia, coloque o sal, a pimenta, a cebola, o alho e os demais temperos. Pode servir como preferir.

4 - Sopa de lentilha

Legenda: Opção mais leve, a sopa de lentilha pode ser tomada ao fim da ceia de Réveillon Foto: Shutterstock

Ingredientes

250 g de lentilha

300 g de linguiça

2 colheres de sopa de óleo

3 dentes de alho espremidos

100 g de bacon em cubinhos

1 tomate sem pele e sementes em cubinhos

1 litro de caldo de carne

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino

Modo de fazer