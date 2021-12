Veja 5 sobremesas de ano-novo que vão deixar sua ceia especial

Já escolheu o que vai servir de sobremesa durante a ceia de Réveillon deste ano? Essa pode ser uma das perguntas mais comuns agora, nessa época do ano, quando há estamos a poucos dias do fim de 2021. Em meio aos diversos preparativos para receber amigos e familiares em casa, anfitriões buscam as melhores receitas para levar à mesa.

Diferentemente do Natal, poucos pratos são considerados essenciais em uma ceia de Réveillon. Exatamente por isso, o leque de opções para preparar é diversificado, seja entre os pratos salgados ou doces. Entre as sobremesas mais comuns, está o pudim, sucesso nas mais variadas épocas.

Por conta disso, reunimos algumas das receitas que podem ser usadas para inovar na hora da sobremesa de Réveillon, algo muito esperado durante a noite que simboliza a virada do ano. Confira:

5 sobremesas doces para o Réveillon

1 - Torta de abacaxi

Legenda: Torta de abacaxi é opção refrescante para a ceia Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 abacaxi inteiro

4 colheres de amido de milho

1 litro de leite

6 colheres de sopa de açúcar

6 ovos

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

Cravos (se preferir)

Como fazer

Corte o abacaxi em cubinhos, coloque-o em uma panela com o açúcar, leve ao fogo até obter água do próprio abacaxi. Deixe no fogo por 20 minutos, até virar uma calda;

Reserve em um refratário e, em uma outra panela, coloque o amido de milho com o leite, as gemas e o leite condensado e o cravo. Leve ao fogo baixo, mexendo até virar um creme;

Em seguida, coloque por cima do abacaxi em cubinhos (camadas), reserve.

Bata as claras em neve, coloque 3 colheres de açúcar e bata novamente até virar um suspiro. Por último, acrescente o creme de leite e misture. Coloque por último, logo após colocar camadas por camadas.

Leve à geladeira e em 1 hora estará pronto para servir.

2 - Mousse de chocolate

Legenda: Mousse de chocolate é receita simples e rápida Foto: Shutterstock

Ingredientes

500 g de chocolate ao leite

200 ml de creme de leite

200 ml de chantilly

12 g de pó de gelatina, sem sabor

1/4 de xícara de água

Modo de fazer

Derreta o chocolate em banho-maria e, após derretido, acrescente o creme de leite;

Mexa sem parar para não deixar empelotar. Quanto a mistura estiver homogênea, acrescente o chantilly batido e mexa.

Logo depois, dissolva a gelatina na água e misture ao creme;

Mexa bem até ficar uma massa homogênea.

3 - Torta holandesa

Legenda: Torta holandesa também é opção com chocolate Foto: Shutterstock

Ingredientes

250 g de margarina

180 g de açúcar refinada

600 ml de creme de leite sem soro

80 ml de leite condensado

200g de biscoito maisena

200 g de chocolate meio amargo

1 lata de creme de leite sem soro

10 g de margarina

1 pacote de biscoito calipso

Modo de fazer

Leve na batedeira a margarina e o açúcar para bater até obter um creme mais ou menos branco. Após isso, acrescente o leite condensado e continue batendo. Coloque o creme de leite e mexa bem;

Enquanto isso, derreta a barra de chocolate no micro-ondas e aqueça o creme de leite sem deixar ferver. Com isso, misture o chocolate, a margarina e o creme de leite até ficar um creme homogêneo;

Coloque as bolachas maisena em baixo para forrar o fundo. Dos lados da forma, coloque os biscoitos calipso, garantindo que há espaço entre uma e outra;

Por fim, adicione o creme levemente, para as bolachas não subirem, e a cobertura;

Leve à geladeira e sirva como desejar.

4 - Pavlova de morango

Legenda: Pavlova de morango é a receita mais elaborada dessa lista Foto: Shutterstock

Ingredientes

4 claras

8ml de suco de limão

160g de açúcar

6g de amido de milho

500g de morangos

15g de açúcar

50ml de kirsch

475ml de creme de leite fresco gelado

225g de cream cheese em temperatura ambiente

60ml de mel

Modo de fazer

Bata as claras até ficarem espumosas e brancas. Com isso, adicione o suco de limão e o açúcar nas claras de ovo pouco a pouco;

Continuando o processo, já com o limão e o açúcar, bata as claras de ovos até que elas formem picos duros. Assim, adicione amido de milho e misture com delicadeza;

Forre uma forma com uma folha de papel manteiga e espalhe o merengue uniformemente em dois círculos;

Leve a forma ao forno, já pré-aquecido a 180 graus, e asse por 3 horas, deixando a porta do forno entreaberta com uma colher de pau, já que o calor tem que ser indireto;

Desligue o fogo e deixe a pavlova esfriar lentamente no forno. Só retire do papel quando ela estiver completamente fria;

Em um recipiente, amasse os morangos grosseiramente;

Coloque-os em uma panela com o açúcar e o kirsch até ferver;

Quando finalizar, em outro recipiente, bata o creme de leite fresco gelado até começar a engrossar;

Adicione o cream cheese em temperatura ambiente e misture para incorporar;

Adicione o mel, o suco de limão e misture até ficar homogêneo;

Monte colocando um dos círculos de merengue em um prato. Depois, cubra com a metade do chantilly e uma concha da compota de morango.

Por fim, acrescente a segunda camada de pavlova em cima e cubra com o resto do chantilly e outra concha da compota de morangos.

5 - Pera assada com canela

Legenda: Pêras assadas com canela também fica prontas rapidamente Foto: Shutterstock

Ingredientes

5 unidade de pera

300 gramas de açúcar

Pitadas de canela em pó

3 colher de café de essência de baunilha

Modo de fazer

Em uma frigideira coloque o açúcar, cerca de 50ml de água e a essência de baunilha, e deixe cozinhar em fogo baixo, até virar um caramelo suave;

Enquanto isso, descasque as peras, corte ao meio e retire a parte das sementes, para logo depois colocá-las em uma assadeira pequena, que possa ir ao forno;

Despeje o caramelo sobre a fruta, polvilhando canela em pó a gosto. No fim, leve-a para assar no forno preaquecido a 180 graus por 30 minutos.