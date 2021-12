Veja 6 receitas de bacalhau para inovar nas festas de fim de ano

A ceia de Réveillon, diferentemente da de Natal, na qual o Peru é o ingrediente principal, tem opções diversas de receitas para serem servidas a convidados, amigos e familiares. A data, inclusive, tem uma semelhança com a Páscoa: muitas pessoas escolhem o bacalhau para fazer parte dos pratos principais.

Dessalgado, o peixe em questão pode ser usado como acompanhamento ou como protagonista da ceia, tanto desfiado como em postas. Batatas, cebolas, azeitonas e salsinha, inclusive, são alguns dos complementos às receitas. Para quem quer apostar no bacalhau nessa época do ano, a dica certa é aprender como combinar o peixe no jantar principal da última noite do ano.

Confira algumas das receitas mais tradicionais com o peixe:

Receitas de bacalhau

Bacalhau à Brás

Legenda: No bacalhau desfiado, os ingredientes extra complementam a receita Foto: Shutterstock

Ingredientes

300 g de bacalhau dessalgado

200 g de cebola finamente fatiada

400 g de batata em palitos

2 dentes de alho picados

Azeite de oliva

Salsinha picada

Louro (a gosto)

4 ovos

Óleo para fritar

Modo de fazer

Cozinhe o bacalhau em uma panela com água por 10 minutos. Escorra e deixe esfriar um pouco, em seguida desfie e reserve.

Corte as batatas em finos palitos e frite em óleo. Escorra e reserve.

Se preparar as batatas na airfryer, cozinhe-as por dois minutos em uma panela com água e sal e, quando começar a ferver, escorra, seque as batatas, regue com um fio de azeite de oliva, misture e leve para a airfryer até ficarem sequinhas e douradas. Reserve.

Agora leve ao fogo uma panela de fundo grosso. Assim que estiver quente coloque uma boa quantidade de azeite de oliva, a cebola e o louro, refogue até murchar bem, adicione o alho e o bacalhau, refogue por mais uns minutos e, enquanto isso, regue mais um fio de azeite de oliva.

Com os ingredientes integrados, adicione a batata e a salsinha, misture bem e deixe no fogo baixo por uns dois minutos.

Retire do fogo, acrescente os ovos temperados com sal e misture. Leve a panela ao fogo baixo apenas para os ovos coagularem, mas sem perder a umidade e cremosidade.

Bacalhau à Portuguesa

Legenda: Bacalhau à Portuguesa também está entre uma das receitas mais tradicionais Foto: Shutterstock

Ingredientes

250g de bacalhau

1 cebola média

2 tomates

2 batatas cozidas

2 ovos cozidos

1 couve-flor cozida

Azeitonas pretas

Azeite

Modo de fazer

Deixe o bacalhau de molho de um dia para o outro. Escorra a água e leve o bacalhau ao fogo em água limpa. Em seguida, retire a pele e as espinhas;

Doure a cebola no azeite, junte o tomate e por último o bacalhau. Mexa sempre e vá acrescentando água fervente até ficar bem refogado;

Coloque os pedaços de bacalhau em uma travessa. Por cima, coloque a couve cozida e partida, as batatas, os ovos cortados em rodelas e as azeitonas;

Regue a mistura com azeite de oliva e um pouco de suco de limão.

Bacalhau refogado

Legenda: O bacalhau refogado também pode ser feito com o peixe desfiado Foto: Shutterstock

Ingredientes

500g de bacalhau desfiado

3 dentes de alho picados

5 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

10 azeitonas pretas picadas

1 tomate sem pele e sem semente picado

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Modo de fazer

Refogue a cebola no azeite e, logo depois, acrescente o alho e mexa por alguns minutos.

Junte o tomate e refogue bem para que ele solte água e fique desmanchando.

Após isso, some as azeitonas, o bacalhau e a salsinha. Mantenha no fogo mexendo sempre para secar por completo os líquidos que se formarem.

Bacalhau à Gomes de Sá

Legenda: Bacalhau à Gomes de Sá é receita tradicional portuguesa Foto: Shutterstock

Ingredientes

600 g de bacalhau

300 ml de leite

5 batatas grandes

3 cebolas

3 dentes de alho

150 ml de azeite

Azeitonas pretas

1 colher de sopa de salsa picada

3 ovos

Sal (a gosto)

Modo de fazer

Escalde o bacalhau em água fervente durante 20 minutos;

Limpe o bacalhau, retirando as peles e espinhas, para depois regar com o leite fervente. Com este passo, cubra com uma tampa e um pano;

Cozinhe as batatas com a pele e os ovos;

Coloque em um tacho a cebola, o alho e o azeite. Após isso, refogue a cebola;

Retire as cascas e corte as rodelas de batata. Com isso, junte ao refogado as batatas e o bacalhau, temperando com sal a gosto e mexendo depois;

Coloque a mistura em um recipiente de barro. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 10 a 15 minutos;

No fim, ponha em cima do bacalhau os ovos cortados e polvilhe com salsa picada.

Bacalhau desfiado

Legenda: No bacalhau desfiado, as azeitonas podem servir como complemento entre os ingredientes Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 kg de bacalhau para desfiar

2 cebolas cortadas em tiras

200g de batatas cozidas

3 tomates picados

1 folha de louro

2 dentes de alho

Azeitonas pretas

Ovos cozidos

Azeite

Modo de fazer

Retire o sal do bacalhau deixando o peixe em uma panela no fogo alto com água fervente por cerca de 20 minutos.

Desfie o bacalhau e reserve.

Aqueça o azeite para dourar o alho, as cebolas, e acrescentar os tomates e a folha de louro.

Em um refratário, espalhe o bacalhau, coloque as batatas cozidas picadas por cima.

Leve ao forno por uns 10 minutos e sirva regado com o azeite.

Bacalhau gratinado

Legenda: Bacalhau gratinado vai ao forno e leva queijo na receita Foto: Shutterstock

Ingredientes

500g de bacalhau cozido e desfiado

1 kg de batata

1 cebola

2 dentes de alho

2 latas de creme de leite sem soro

1 pote de requeijão

300 ml de leite integral

100 gramas de queijo parmesão ralado

1 pitada de noz-moscada em pó

Azeite para untar o refratário

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer