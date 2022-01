Banhos para se livrar de energias negativas

Na vida, é comum olharmos para dentro e nos sentirmos carregados. Nossa energia é muito preciosa que precisa ser cuidada, protegida e limpa. Uma ótima dica para ajudar nesse processo são os banhos espirituais. Cada qual possui um objetivo específico e aqui, iremos te apresentar alguns deles. Veja:

Banho de proteção com plantas de poder

Ingredientes:

● 1 pequeno ramo de arruda

● 1 maço de guiné

● 1 espada de são jorge cortada em sete pedaços

Como fazer:

Em uma vasilha, pique com as mãos todas as plantas. Depois, despeje sobre elas 1 litro de água bem aquecida. Abafe o conteúdo com um pano e espere esfriar. Após o banho, despeje essa mistura sobre o corpo da cabeça aos pés. Peça ao arcanjo São Miguel, ou à sua divindade favorita, todo amparo e proteção de que precisa.

Banho de descarrego com sal grosso

Ingredientes:

● 1 litro de água.

● Um punhado de sal grosso.

Como fazer:

Em uma bacia misture água e sal grosso. Mexa até que ele se dilua um pouco. Tome seu banho normalmente e, em seguida, passe a água salgada do pescoço para baixo.

Como o sal grosso é um ingrediente forte, ele pode eliminar também o excesso de energia positiva, por isso, a dica é sempre tomar outro banho de ervas em seguida, para equilibrar sua vibração. Você pode utilizar alecrim, arruda, eucalipto, canela e guiné. Encontre outras dicas de banhos aqui no blog.

Depois dos banhos de sal grosso e ervas, não enxágue e nem esfregue muito a pele para se secar. Use roupas claras e tente manter uma mente otimista e positiva durante o dia. Se possível, fique em casa para se resguardar um pouco.

Banho para abrir caminhos na Lua Minguante

Ingredientes:

● 7 pétalas de rosa branca.

● 7 pedaços de canela em pau.

● 7 moedas de qualquer valor.

● 7 gotas de essência de alfazema.

● 7 folhas de manjericão.

Como fazer:

Ferva 3 litros de água e, depois, deixe amornar com os ingredientes durante 3 horas com a panela tampada. Despeje devagar a água sobre si, sempre do pescoço para baixo.

Ao despejar sua preparação, mentalize o caminho da prosperidade. É muito importante associar sua felicidade e sua prosperidade em cada aspecto da vida, com calma e serenidade.

Nunca jogue as sobras no lixo. Enterre-as em um jardim ou parque. Quanto às moedas, você poderá usá-las ou dá-las para alguém, associando ao gesto de doar intenções fortes de prosperidade.

Banho para limpeza espiritual

Ingredientes:

● 10 ramos de alecrim fresco, sem os galhos

● 30 gotas de essência de verbena

● 1 punhado de sal grosso

● 4 litros de água mineral

Como fazer:

Aqueça bem a água, desligue a chama e coloque os ramos de alecrim com o sal grosso. Deixe amornar. Macere o alecrim com as mãos, como quem esfrega uma roupa. Antes de utilizar o banho, acrescente as gotas de verbena. Banhe-se da cabeça aos pés e deixe a água secar naturalmente.

