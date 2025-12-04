Última superlua de 2025 acontece hoje (4); saiba como ver do Ceará

Fãs de astronomia e admiradores da Lua podem conferir um espetáculo celestial nesta quarta-feira (4), quando acontece a última superlua de 2025.

Durante o fenômeno, o satélite aparece mais brilhante e ligeiramente maior no céu.

A seguir, saiba como conferir do Ceará, o que é e curiosidades sobre o evento.

Como observar a última superlua de 2025

A Lua nasce ao pôr do Sol no horizonte leste e permanece visível durante toda a noite, desaparecendo no horizonte oeste ao amanhecer;

e permanece visível durante toda a noite, desaparecendo no horizonte oeste ao amanhecer; O recomendado é observar a Lua nas primeiras horas após o nascer , quando a aparência próxima ao horizonte pode gerar efeitos visuais de maior impacto;

, quando a aparência próxima ao horizonte pode gerar efeitos visuais de maior impacto; Pode ser vista a olho nu em todas as regiões do Brasil , incluindo no Ceará, desde que o céu esteja limpo;

, incluindo no Ceará, desde que o céu esteja limpo; Para aproveitar, a dica é preferir locais com boa visibilidade do horizonte, longe de poluição luminosa ;

; Telescópios e binóculos ajudam a ver detalhes da superfície lunar.

O que é uma superlua e por que ela ocorre

O evento popular ocorre quando a fase cheia coincide com o momento em que a Lua está próxima ao perigeu — o ponto da sua órbita mais perto da Terra.

Segundo a astrônoma do Observatório Nacional (ON), Josina Nascimento, o termo "superlua" não tem base científica. A expressão foi criada em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, na antiga revista Dell Horoscope.

Na época, ele definiu que o adjetivo "super" se aplicaria a uma lua cheia que ocorresse no perigeu ou a até 90% de proximidade desse ponto. No entanto, essa escolha de 90% é arbitrária e não tem base científica reconhecida.

4 curiosidades sobre a última superlua de 2025