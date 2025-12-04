Última superlua de 2025 acontece hoje (4); saiba como ver do Ceará
Entenda o que é o fenômeno e veja curiosidades sobre ele.
Fãs de astronomia e admiradores da Lua podem conferir um espetáculo celestial nesta quarta-feira (4), quando acontece a última superlua de 2025.
Durante o fenômeno, o satélite aparece mais brilhante e ligeiramente maior no céu.
A seguir, saiba como conferir do Ceará, o que é e curiosidades sobre o evento.
Como observar a última superlua de 2025
- A Lua nasce ao pôr do Sol no horizonte leste e permanece visível durante toda a noite, desaparecendo no horizonte oeste ao amanhecer;
- O recomendado é observar a Lua nas primeiras horas após o nascer, quando a aparência próxima ao horizonte pode gerar efeitos visuais de maior impacto;
- Pode ser vista a olho nu em todas as regiões do Brasil, incluindo no Ceará, desde que o céu esteja limpo;
- Para aproveitar, a dica é preferir locais com boa visibilidade do horizonte, longe de poluição luminosa;
- Telescópios e binóculos ajudam a ver detalhes da superfície lunar.
O que é uma superlua e por que ela ocorre
O evento popular ocorre quando a fase cheia coincide com o momento em que a Lua está próxima ao perigeu — o ponto da sua órbita mais perto da Terra.
Segundo a astrônoma do Observatório Nacional (ON), Josina Nascimento, o termo "superlua" não tem base científica. A expressão foi criada em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, na antiga revista Dell Horoscope.
Na época, ele definiu que o adjetivo "super" se aplicaria a uma lua cheia que ocorresse no perigeu ou a até 90% de proximidade desse ponto. No entanto, essa escolha de 90% é arbitrária e não tem base científica reconhecida.
Veja também
4 curiosidades sobre a última superlua de 2025
- A Lua ficará a apenas 357.219 quilômetros de distância da Terra;
- É a segunda superlua mais próxima do planeta deste ano;
- O stélite atingiu o ponto mais próximo da Terra às 8h06, mas só entra na fase cheia às 20h13;
- A fase cheia neste mês é conhecido como "Lua Fria", então o fenômeno pode ser chamado de "Superlua Cheia Fria", conforme o "Antigo Almanaque dos Fazendeiros".