Com chuva de meteoros e superlua, veja fenômenos astronômicos de dezembro

O último mês do ano de 2025 promete espetáculos no céu, especialmente pela presença de eventos como chuvas de meteoros, conjunção da Lua e Júpiter, superlua e Mercúrio em seu ponto mais alto no céu da manhã.

Além disso, o dia 21 de dezembro será o dia mais longo do ano no Hemisfério Sul, o dia do solstício de verão.

O período é marcado pelo início da temporada de chuvas, mas com períodos de céu limpo, principalmente até a primeira metade do mês. Alguns desses eventos estarão visíveis a olho nu a partir da cidade de Fortaleza.

A pedido do Diário do Nordeste, o Observatório Astronômico Otto de Alencar na Universidade Estadual do Ceará (Uece) elaborou o calendário de efemérides que podem ser observadas no céu em dezembro. Confira a seguir os principais destaques.

2/12 - Chuva de meteoros Fenionídeos

Com seu pico de atividade nesta terça-feira (2), a chuva de meteoros Fenionídeos estará ativa até 9 de dezembro.

Durante este período, haverá possibilidade de observar meteoros sempre que o ponto radiante da chuva, na constelação de Fênix, estiver acima do horizonte, sendo que o número de meteoros visíveis aumentará quanto mais alto o ponto radiante estiver no céu.

Na vista de Fortaleza, a chuva de meteoros estará ativa todos os dias desde o pôr do sol até por volta das 2h21, quando seu ponto radiante se põe abaixo do horizonte oeste.

A chuva de meteoros deve apresentar seus melhores espetáculos por volta das 20h, quando seu ponto radiante está mais alto no céu.

Especialistas do Observatório Astronômico Otto de Alencar explicam que as chuvas de meteoros surgem quando a Terra passa por fluxos de detritos deixados na esteira de cometas e asteróides.

As estrelas cadentes são vistas sempre que um desses destroços colide com a atmosfera da Terra, normalmente queimando a uma altitude de cerca de 70 a 100 km.

4/12 - Aproximação da Lua com aglomerado das plêiades, Mercúrio na dicotomia e Lua Cheia

No quarto dia do mês de dezembro, haverá uma aproximação da lua com um aglomerado das plêiades, também chamado de M45. Ambos os objetos estarão localizados na constelação de Touro .

De Fortaleza, o par de asteroides será visível no céu noturno, tornando-se observável em torno das 18h20 e atingindo seu ponto mais alto no céu às 20h39. O fenômeno poderá ser visto até por volta das 1h36.

Eles ficarão afastados demais para caber confortavelmente no campo de visão de um telescópio, mas estarão visíveis a olho nu ou por meio de um par de binóculos.

Mercúrio na dicotomia

Mercúrio atingirá a fase de meio brilho em sua aparição matutina neste período até janeiro de 2026. Ele irá brilhar rapidamente no início de sua aparição pela manhã.

Antes de aparecer, Mercúrio passará entre a Terra e o Sol, época em que seu lado não iluminado virado para a Terra e assim aparecerá na sua fase crescente, fino e mal iluminado. Conforme a aparição prossegue, esse crescente encera e fica giboso.

Como Mercúrio só pode ser observado no crepúsculo, é particularmente difícil de encontrar quando está em uma área fina fase crescente. Assim, será mais fácil de ver nos dias após atingir seu ponto mais alto no céu.

Lua Cheia (Lua Fria)

Neste mês, a Lua atinge a fase cheia aproximadamente ao mesmo tempo em que sua órbita elíptica faz sua maior aproximação da Terra — o perigeu — descrita como superlua.

Legenda: O termo que define as luas cheias como superluas surgiu entre os astrólogos no final da década de 1970. Foto: Renato Bezerra.

5/12 - Chuva de meteoros φ-Cassiopeida

A chuva de meteoros φ-Cassiopídeos de dezembro estará ativa de 1º a 8 de dezembro, atingindo seu pico de meteoros por volta de 6 de dezembro.

Na vista de Fortaleza, o fenômeno poderá ser visto nesses dias desde o pôr do sol até por volta de 1h52, quando seu ponto radiante se põe abaixo do horizonte oeste. É provável que a chuva de meteoros apresente seus melhores espetáculos no período entre 20h e 23h, quando seu ponto radiante está mais alto no céu.

7/12 - Chuva de Meteoros Puppid-Velids 2025 e conjunção da Lua e Júpiter

Chuva de Meteoros Puppid-Velids 2025

A chuva de meteoros Puppies-Velids estará ativa de 1º a 15 de dezembro, atingindo seu pico de atividade por volta de 7 de dezembro.

Nesse intervalo, haverá possibilidade de observar meteoros do fenômeno sempre que o ponto radiante da chuva, na constelação de Vela, estiver acima do horizonte, sendo que o número de meteoros visíveis aumentará quanto mais alto o ponto radiante estiver no céu.

Na Capital, a chuva de meteoros estará visível a partir das 20h23 , aproximadamente, quando seu ponto radiante surgir no horizonte leste. Ela permanecerá ativa até o amanhecer, por volta das 4h50.

É provável que a chuva de meteoros apresente seus melhores espetáculos nas horas em torno das 3h, quando seu ponto radiante está mais alto no céu. No seu pico, espera-se que a chuva de meteoros produza uma taxa nominal de cerca de 10 meteoros por hora.

Conjunção da Lua e Júpiter

A Lua e Júpiter compartilharão a mesma ascensão reta em 7 de dezembro. Quase ao mesmo tempo, os dois objetos também farão uma máxima aproximação, tecnicamente chamada de appulse.

De Fortaleza, o par de estrelas será visível no céu da manhã, tornando-se acessível por volta das 20h52. Elas alcançarão seu ponto mais alto no céu às 2h11 e serão perdidas para o crepúsculo da madrugada por volta das 4h59.

O par estará muito separado para caber no campo de visão de um telescópio, mas será visível a olho nu ou por meio de um par de binóculos.

9/12 - Mercúrio em seu ponto mais alto e chuva de meteoros Monocerótidas

Mercúrio atinge seu ponto mais alto no céu da manhã neste dia. Na vista de Fortaleza, ele brilhará intensamente, em especial ao nascer do sol do dia 10.

Chuva de meteoros Monocerótidas

A chuva de meteoros Monocerotídeos estará em seu pico de atividade por volta de 9 de dezembro e segue ativa até 20 de dezembro. Durante o período, haverá possibilidade de observá-los sempre que o ponto radiante da chuva – na constelação de Monoceros – estiver acima do horizonte, sendo que o número de meteoros visíveis aumentará quanto mais alto o ponto radiante estiver no céu.

Na Capital, a chuva de meteoros será visível a partir das 19h01 de cada noite, quando seu ponto radiante surgir acima do horizonte leste. Ela permanecerá ativa até o amanhecer, por volta das 4h51.

É provável que a chuva de meteoros apresente seus melhores espetáculos aproximandamente às 1h, quando seu ponto radiante está mais alto no céu.

Legenda: A maioria dos fenômenos pode ser observada sem uso de equipamentos profissionais. Foto: Ismael Soares.

11/12 - Lua em Quarto Minguante

A Lua passará pela fase de quarto minguante, nascendo no meio da noite e aparecendo em destaque no céu antes do amanhecer. De Fortaleza, será visível desde as 11h35 até as 23h32. Nesta fase do seu ciclo mensal, ela aparece meio iluminada.

Conforme avança neste ciclo, a Lua torna-se visível em diferentes momentos do dia. No quarto minguante, nasce no meio da noite e aparece alta no céu ao amanhecer. Pôs-se por volta da hora do almoço.

12/12 - Chuva de meteoros σ-Hydrids 2025 e a Grande Nuvem de Magalhães

Chuva de meteoros σ-Hydrids 2025

A chuva de meteoros σ-Hydrids estará ativa de 3 a 15 de dezembro, atingindo seu pico de meteoros por volta de 12 de dezembro.

No período, haverá possibilidade de observar os meteoros sempre que o ponto radiante da chuva – na constelação de Hydra – estiver acima do horizonte.

Na vista de Fortaleza, o fenômeno não será visível antes das 20h35 , aproximadamente, quando seu ponto radiante surgir no horizonte leste. Ela permanecerá ativa até o amanhecer, por volta das 4h52.

É provável que a chuva de meteoros apresente seus melhores espetáculos nas horas em torno das 3h, quando seu ponto radiante está mais alto no céu.

Grande Nuvem de Magalhães bem posicionada

A Grande Nuvem de Magalhães, companheira anã da Via Láctea na constelação de Dorado, estará bem posicionada no céu noturno nas próximas semanas. No dia 12, atingirá o ponto mais alto no céu por volta da meia-noite, horário local, e nas noites subsequentes culminará quatro minutos mais cedo a cada dia.

De Fortaleza, estará visível entre 19h07 e 3h51. Segundo o Observatório Astronômico cearense, a Grande Nuvem de Magalhães é visível a olho nu, mas a melhor forma de observá-la é com um par de binóculos.

14/12 - Chuva de meteoros Geminids 2025

A chuva de meteoros Geminids estará ativa de 4 a 17 de dezembro, atingindo pico de atividade por volta de 14 de dezembro. Durante esse período, haverá possibilidade de observar o evento sempre que o ponto radiante da chuva, na constelação de Gêmeos, estiver acima do horizonte.

Na Capital do Ceará, a chuva de meteoros será visível a partir das 19h36 , aproximadamente, quando seu ponto radiante surgir no horizonte leste. Ela permanecerá ativa até o amanhecer, por volta das 4h53.

É provável que a chuva de meteoros apresente seus melhores espetáculos à 1h, quando seu ponto radiante está mais alto no céu.

16/12 - Chuva de meteoros Comae Berenicida 2025

A chuva de meteoros Berenicidas de Comae estará ativa de 12 a 23 de dezembro, com pico de atividade por volta de 16 de dezembro. Nesta fase, haverá possibilidade de observar o evento sempre que o ponto radiante da chuva, na constelação de Leão, estiver acima do horizonte.

Poderá ser vista no céu de Fortaleza a partir das 23h35, quando seu ponto radiante surgir no horizonte leste. Ela permanecerá ativa até pouco antes do amanhecer, por volta das 4h54.

O ponto mais radiante acontece após o amanhecer, em torno das 6h.

Veja também Ciência Monte Olimpo em Marte: Conheça o maior vulcão do Sistema Solar Ciência 3I/ATLAS: o que se sabe sobre o cometa 3 bilhões de anos mais velho que o sistema solar

20/12 - Chuva de meteoros Leonis Minoids

A chuva de meteoros Leonis Minorids estará ativa de 5 de dezembro a 4 de fevereiro, atingindo seu pico de meteoros por volta de 20 de dezembro.

O fenômeno chega ao ápice sempre que o ponto radiante da chuva, na constelação de Leão Menor, estiver acima do horizonte.

O céu será palco da chuva de meteoros aproximadamente a partir das 22h27, que segue ativa até pouco antes do amanhecer, por volta das 4h56.

A melhor parte do espetáculo acontece pouco antes do amanhecer, quando seu ponto radiante está mais alto.

21/12 - Solstício de dezembro

O dia 21 de dezembro será o dia mais longo de 2025 no Hemisfério Sul: é o dia do solstício de verão. Este é o dia em que a jornada anual do Sol pelas constelações do zodíaco atinge seu ponto mais ao sul no céu, na constelação de Capricórnio.

Os astrônomos consideram este dia como o primeiro dia do verão no Hemisfério Sul.

Já no hemisfério norte, o Sol permanece acima do horizonte por menos tempo do que em qualquer outro dia do ano, e os astrônomos definem esse período como o primeiro dia do inverno.

22/12 - Chuva de meteoros Ursídeos 2025

A chuva de meteoros Ursídeos estará ativa de 17 a 26 de dezembro, atingindo seu pico de atividade por volta de 22 de dezembro.

Na Capital, o evento poderá ser observado a partir das 2h47 de cada noite. Os meteoros ficarão ativos até o amanhecer, por volta das 4h57.

É provável que a chuva de meteoros produza seus melhores espetáculos pouco antes do sol nascer, quando seu ponto radiante está mais alto.

26/12 - Aproximação da Lua e de Saturno

Lua e Saturno farão uma aproximação no dia 26. De Fortaleza, o par de estrelas ficará visível por volta das 18h15, conforme o crepúsculo se transforma em escuridão. Elas irão se pôr no horizonte, às 23h02, e estarão visíveis a olho nu ou por meio de um par de binóculos.

Nessa mesma época, o par também compartilhará a mesma ascensão reta, chamada de conjunção.

27/12 - Conjunção da Lua e Saturno; Lua em Quarto Crescente

Conjunção da Lua e Saturno

A Lua e Saturno vão compartilhar a mesma ascensão reta. Quase ao mesmo tempo, os dois objetos também farão uma aproximação, tecnicamente chamada de impacto.

De Fortaleza, o par de estrelas ficará visível por volta das 18h15 até as 22h58.

Lua em Quarto Crescente

A Lua passará pela fase de quarto crescente, aparecendo em destaque no céu noturno e se pondo no meio da noite. De Fortaleza, será visível desde 11h25 até pouco antes do fim da noite, às 23h27. Nesta fase do seu ciclo mensal, ela aparece meio iluminada.

Conforme avança nesse ciclo, a Lua torna-se visível em diferentes momentos do dia. No quarto crescente, ela aparece alta no céu ao pôr do sol, antes de descer em direção ao horizonte e se pôr no meio da noite.

31/12 - Aproximação da Lua com aglomerado das plêiades

Assim como em 4 de dezembro, o último dia do ano será marcado pela aproximação da Lua com aglomerado das plêiades (M45). De Fortaleza, o par de asteroides será visível no céu noturno, tornando-se acessível por volta das 18h20.

Eles atingirão seu ponto mais alto no céu às 20h39 e continuarão observáveis até por volta de 1h36. Ambos os objetos estarão localizados na constelação de Touro e poderão ser visto a olho nu ou por meio de um par de binóculos.

O calendário de efemérides foi elaborado pelos membros do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) do Observatório Astronômico Otto de Alencar na Universidade Estadual do Ceará (Uece), Arthur Feitosa Moreira e Yarlei dos Santos Barbosa.