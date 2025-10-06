Diário do Nordeste
Marcos Victor tem nova grande atuação e se consolida como titular na zaga do Ceará

Camisa 44 ganhou a titularidade durante o Brasileirão e tem se destacado

André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 21:29)
André Almeida
Legenda: Marcos Victor, zagueiro do Ceará
Foto: Felipe Santos/CSC

A vitória do Ceará por 3 a 0 sobre o Santos teve vários destaques individuais. Na zaga, um nome em especial chamou atenção: do zagueiro Marcos Victor. O jovem de 23 anos venceu praticamente todos os duelos e teve atuação soberana na defesa alvinegra. Mais uma, que confirma o bom momento do defensor.

