Pontos perdidos em casa tiram Ceará de briga por Libertadores

Se tivesse obtido um aproveitamento minimamente melhor como mandante, Alvinegro estaria muito melhor na tabela

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 15:32)
André Almeida
Legenda: Ceará perdeu para o Inter em casa
Foto: Kid Jr/SVM

A derrota por 2 a 1 para o Internacional é mais um capítulo de frustração para o torcedor do Ceará quando o assunto é desempenho como mandante. Afinal, os pontos perdidos em casa tiram o Alvinegro de uma briga por tentar vaga na Libertadores.

Nos últimos últimos 12 jogos como mandante no Brasileirão, o Ceará tem três vitórias, três empates e seis derrotas. Perdeu pra Atlético-MG, Corinthians, Mirassol, Juventude, Botafogo e Inter.

Foram 18 pontos perdidos em casa. Ainda que tivesse apresentado um aproveitamento baixo, mas somado apenas 1/3 desses pontos (+ 6 pontos), o Ceará estaria com 48, em 8º lugar, tranquilo na tabela e com chances reais de vaga na Libertadores.

O Vovô é o 6º pior mandante do Brasileirão. E tal desempenho tem custado caro.

