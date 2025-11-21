Pontos perdidos em casa tiram Ceará de briga por Libertadores

A derrota por 2 a 1 para o Internacional é mais um capítulo de frustração para o torcedor do Ceará quando o assunto é desempenho como mandante. Afinal, os pontos perdidos em casa tiram o Alvinegro de uma briga por tentar vaga na Libertadores.

Nos últimos últimos 12 jogos como mandante no Brasileirão, o Ceará tem três vitórias, três empates e seis derrotas. Perdeu pra Atlético-MG, Corinthians, Mirassol, Juventude, Botafogo e Inter.

Foram 18 pontos perdidos em casa. Ainda que tivesse apresentado um aproveitamento baixo, mas somado apenas 1/3 desses pontos (+ 6 pontos), o Ceará estaria com 48, em 8º lugar, tranquilo na tabela e com chances reais de vaga na Libertadores.

O Vovô é o 6º pior mandante do Brasileirão. E tal desempenho tem custado caro.