Análise: A derrota do Ceará para o Inter vai pra conta do Vina com sua expulsão tola aos 4 minutos

A derrota do Ceará está diretamente condicionada a tola expulsão de Vina aos 4 minutos. O carrinho que ele deu no Colorado foi imprudente e prejudicou um time que com 11, teria muitas chances de ganhar do limitadíssimo Internacional. Mas jogar praticamente 90 minutos com um a menos, em uma Série A, é muito difícil segurar.

O que agrava ainda mais o ato imprudente de Vina é que aos 19 segundos de jogo o árbitro deu cartão amarelo para Dieguinho. Era um sinal que a arbitragem seria rigorosa. Ai o que faz o Vina. Dá o primeiro carrinho, escapa, mas no segundo, acerta a canela do Colorado. Ele foi expulso justamente e acabou com qualquer estratégia que o Ceará terá de pressão, de encurralar o Inter.

Virou um jogo defensivo, um jogo de sobrevivência, para um time que iria se impor em casa.

O Ceará até tentou, lutou bravamente, com um trabalho tático e coletivo de muita organização para suprir a expulsão. O esforço foi imenso, já que um ponto seria importante naquele cenário.

As atuações de Galeano - o melhor em campo pelo Vovô pela entrega tática e luta - Dieguinho, Fabiano, Willian Machado, Pedro Henrique e Zanocello foram muito boas, de muita luta. Pedro Raul esteve pilhado, tomou amarelo e fez um jogo abaixo. A 'pilha' dele também é inexplicável.

O Ceará resistiu até os 30 do 2º tempo, quando naturalmente o Inter, com um a mais, achou espaços e um jogador desmarcado - Vitinho - para abrir o placar.

O Vovô foi premiado pela luta aos 34 e empatou, em escanteio cobrado por Paulo Baya que Ricardo Matias desviou contra.

Só que Ricardo Matias se redimiu fazendo boa jogada passando por Marcos Victor, e marcando o segundo aos 42.

Por mais que Carbonero tenha sido expulso aos 45 pelo Inter, não tem o mesmo peso e o Ceará teve poucos minutos para tentar empatar e não conseguiu.

Agora, com 42 pontos e restando 4 jogos contra times do G4 - Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras - o Ceará precisa somar mais 3 pontos e se garantir na Série A em 2026. O certo é que não faltará luta, mas é preciso ter controle emocional para conseguir.