Saída de Vojvoda aumenta pressão no elenco do Fortaleza e jogadores sabem disso

A todo momento, Juan Pablo Vojvoda defendeu seus jogadores. Mesmo depois de demitido, ele fez questão de destacar que confiava no elenco para dar a volta por cima. Porém, com a demissão do maior técnico da história do clube, há um aumento de pressão ao elenco do Fortaleza. E os jogadores sabem disso.

A Coluna apurou que os jogadores sabiam da pressão, mas não imaginavam a saída de Vojvoda neste momento. A demissão pegou jogadores relevantes do elenco de surpresa.

A cobrança interna já existe entre os próprios jogadores. Agora, porém, está muito claro para todos os atletas que a cobrança e a responsabilidade será muito maior sobre eles.

O treinador foi trocado. Renato Paiva chegou. As condições oferecidas seguem boas. Não tem problema financeiro, não tem salário atrasado. Tem voo fretado, busca por melhores logísticas nas viagens...tudo está sendo feito.

Cabe ao elenco mais caro da história do Fortaleza, com folha salarial que gira entre R$ 10 e R$ 15 milhões, fazer o que eles lhes cabe: correr, dar o máximo em campo e jogar futebol.