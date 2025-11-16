Ceará deve estabelecer novo recorde de média de público no Brasileirão 2025; entenda

Com a permanência bem encaminhada, o Ceará luta por mais que a vaga na Copa Sul-Americana nesta reta final deste Campeonato Brasileiro. Isso porque o Alvinegro caminha para estabelecer seu novo recorde de média de público na Série A.

Até aqui, o Vovô tem uma média de 32.904 pagantes por jogo no Brasileirão em 2025, sendo detentor da 6ª maior média da competição. Número que estabelece, pelo menos até agora, um novo recorde.

Considerando todas as oito participações que teve no Brasileirão, a maior média de público foi de 2022, quando o Alvinegro terminou a competição levando 30.471 pagantes por partida (veja ranking abaixo).

Legenda: Torcida do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM

A tendência agora é de superar esta marca, pois além de possuir um número já superior, o Ceará ainda tem três jogos em casa com potencial de grandes públicos, contra Internacional, Cruzeiro e Palmeiras.

O próximo duelo será contra o Colorado. Este jogo, inclusive, já tem mais de 30 mil torcedores confirmados com antecedência. A partida será realizada nesta quinta-feira (20), às 21h30min, na Arena Castelão, pela 34ª rodada.

VEJA MÉDIAS DE PÚBLICO DO CEARÁ NA SÉRIE A DO BRASILEIRO

2025 - 32.904 pagantes

2022 - 30.471 pagantes

2021 - 18.750 pagantes

2020 - (PANDEMIA)

2019 - 26.010 pagantes

2018 - 28.079 pagantes

2011 - 13.499 pagantes

2010 - 23.467 pagantes