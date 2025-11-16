Ceará deve estabelecer novo recorde de média de público no Brasileirão 2025; entenda
Alvinegro possui média de quase 33 mil torcedores por partida nesta Série A
Com a permanência bem encaminhada, o Ceará luta por mais que a vaga na Copa Sul-Americana nesta reta final deste Campeonato Brasileiro. Isso porque o Alvinegro caminha para estabelecer seu novo recorde de média de público na Série A.
Até aqui, o Vovô tem uma média de 32.904 pagantes por jogo no Brasileirão em 2025, sendo detentor da 6ª maior média da competição. Número que estabelece, pelo menos até agora, um novo recorde.
Considerando todas as oito participações que teve no Brasileirão, a maior média de público foi de 2022, quando o Alvinegro terminou a competição levando 30.471 pagantes por partida (veja ranking abaixo).
A tendência agora é de superar esta marca, pois além de possuir um número já superior, o Ceará ainda tem três jogos em casa com potencial de grandes públicos, contra Internacional, Cruzeiro e Palmeiras.
O próximo duelo será contra o Colorado. Este jogo, inclusive, já tem mais de 30 mil torcedores confirmados com antecedência. A partida será realizada nesta quinta-feira (20), às 21h30min, na Arena Castelão, pela 34ª rodada.
VEJA MÉDIAS DE PÚBLICO DO CEARÁ NA SÉRIE A DO BRASILEIRO
2025 - 32.904 pagantes
2022 - 30.471 pagantes
2021 - 18.750 pagantes
2020 - (PANDEMIA)
2019 - 26.010 pagantes
2018 - 28.079 pagantes
2011 - 13.499 pagantes
2010 - 23.467 pagantes