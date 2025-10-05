Ceará tem melhor atuação no Brasileirão em vitória incontestável sobre o Santos

Uma vitória incontestável e construída com autoridade. Foi assim que o Ceará venceu o Santos por 3 a 0, na noite deste domingo (5), na Arena Castelão, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. O placar refletiu o desempenho, premiando a melhor atuação do Vovô nesta Série A.

Isso porque o Ceará jogou leve, pra frente e com fôlego ofensivo o tempo todo. Léo Condé mudou e escalou um meio de campo com Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni. A ideia era clara: mais dinâmica, fluidez, qualidade no passe e na criação. Um time mais propositivo e ofensivo. E funcionou.

Em nenhum momento o Santos ameaçou o controle do Ceará, que teve as rédeas do jogo nas mãos o tempo inteiro. Foi melhor do primeiro ao último minuto, com consistência coletiva e destaques individuais.

Além do meio de campo, Bruno Ferreira fez grandes defesas; Marcos Victor foi bem demais na zaga ao lado de Willian Machado; os laterais Fabiano e Matheus Bahia dão outra segurança nos lados do campo; o incansável Galeano mais uma vez contribuindo bastante.

Sem falar de Pedro Henrique, novamente entrando muito bem e marcando um importante gol, assim como Fernando Sobral, que saiu do banco e também deixou o dele.

Uma partida exemplar, que deixa o Ceará na 10ª colocação, abrindo novamente 9 pontos sobre o Vitória (primeiro time na zona de rebaixamento) e mostra que é possível, sim, jogar de maneira mais corajosa e propositiva.