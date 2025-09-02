Renato Paiva é demitido sem conseguir mostrar nada de novo no Fortaleza; veja vídeo
Paiva deixa o Leão após dez partidas e menos de dois meses de trabalho
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 16:50)
O treinador português Renato Paiva não permanecerá como técnico do Fortaleza. A saída será oficializada nas próximas horas, mas deve acontecer ainda nesta terça-feira (2), após reunião no Pici. Paiva deixa o Leão após dez partidas e menos de dois meses de trabalho.
