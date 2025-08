Fortaleza perdeu dois pontos contra o Corinthians

O Fortaleza saiu do empate em 1 a 1 com o Corinthians muito mais com a sensação de que perdeu dois pontos do que a de que ganhou um. É claro que, historicamente, jogar contra o time paulista fora de casa é sempre muito difícil, e a igualdade poderia ser valorizada. Mas apenas se as circunstâncias fossem diferentes das que a partida deste domingo (3) apresentou.

O gol de Carillo, aos 48 minutos do 2º tempo, fez com que o Fortaleza desperdiçasse a oportunidade de vencer pela primeira vez na história o Corinthians jogando em São Paulo - agora são 19 jogos, com 12 vitórias do Alvinegro e 7 empates.

A vitória faria o Tricolor chegar aos 17 pontos, saindo da zona de rebaixamento e garantindo, além do fim de um tabu histórico, muito mais confiança e moral para a sequência.

Ao invés disso, um castigo que fez com que uma vitória espetacular se transformasse em um empate frustrante. Sobretudo pelos vacilos de Martínez e Diogo Barbosa no lance do gol.

Já são 17 jogos no Brasileirão, com apenas 3 vitórias. Um time com este desempenho não pode se dar ao luxo de ter tamanha desatenção na reta final de um jogo crucial como foi este contra o Corinthians.

Estes dois pontos desperdiçados podem custar muito caro.