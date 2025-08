Corinthians x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com mais um jogo fora de casa, o Fortaleza vai enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, a partir das 16h deste domingo (3), pela 18ª rodada do Brasileirão. As duas equipes vivem um mal momento na Série A, com o Timão há três partidas sem vencer e o Leão do Pici ainda no Z-4, tentando sair da zona de degola.

O Corinthians venceu o Dérbi contra o Palmeiras, no meio de semana, pela Copa do Brasil e chega embalado para o duelo deste domingo. Na Série A, o Coringão não vence há três duelos. A última vez foi contra o Ceará, fora de casa, na Arena Castelão. Como mandante, já são quatro partidas sem triunfos, sendo o último em maio. Atualmente, o Corinthians tem 21 pontos e está na 11ª posição.

Derrotado pelo Grêmio em partida atrasada na última terça-feira (29), o Fortaleza quer vencer o Corinthians e torcer por um tropeço de Vitória, Vasco ou Santos, para sair da zona de rebaixamento. Na 18ª colocação, com 14 pontos, o Tricolor de Aço perdeu a primeira vez com o comando de Renato Paiva. No Brasileirão, o Laion ainda não venceu como visitante e só tem três tentos positivos em 16 partidas.

No retrospecto total entre as equipes, são 36 jogos, com 20 vitórias corinthianas, sete triunfos tricolores e nove empates. Com o Corinthians de mandante, o Fortaleza nunca venceu. Já são 18 partidas, com 12 vitórias dos donos da casa e seis empates. A útlima vez que o Leão esteve em Itaquera, foi na Série A de 2024, num empate sem gols.

COMO CHEGA O CORINTHIANS?

Focado no jogo da volta contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, a expectativa é que Dorival Júnior, técnico do Corinthians, preserve os atletas titulares, com exceção do goleiro Hugo Souza.

Essa foi a mesma estratégia na última rodada, no empate em 1 a 1 com o Botafogo, no Rio de Janeiro. No intervalo, o treinador optou por colocar cinco titulares para dar maior movimentação no embate. Dorival não contará com João Pedro Tchoca, suspenso; Hugo, em recuperação de cirurgia para tratamento de hérnia inguinal; e Maycon, com uma lesão no músculo posterios da coxa esquerda. Entre os pendurados, estão: Cacá, Charles, Gui Negão, Yuri Alberto, Fabrizio Angileri e Dorival Júnior.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Renato Paiva relacionou 24 atletas para a partida. A equipe viajou na tarde de sábado (2), de voo fretado, para São Paulo. No departamento médico, seguem de fora da lista o

atacante Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), o zagueiro Brítez (edema no músculo posterior da coxa direita), o volante Pochettino (estiramento ligamentar em joelho direito); e os goleiros João Ricardo (fratura na mão esquerda) e Brenno (fratura na mão direita). De fora, por opção técnica, ficaram os atacantes Allanzinho e Adam Bareiro. Por outro lado, o meia-atacante Kervin está de volta aos relacionados, após ficar de fora contra o Grêmio, e lateral-esquerdo Weverson, estreando na lista montada pelo treinador português e comissão técnica.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

Goleiros: Magrão, Vinicius Silvestre e Eduardo Salvador;

Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Weverson; Mancuso e Tinga

Zagueiros: Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Kuscevic

Meio-campistas: Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior, Matheus Pereira, Rossetto e Zé

Welison

Atacantes: Breno Lopes, Deyverson, Herrera, Lucero, Marinho, Kervin e Yago Pikachu

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela TV Verdes Mares.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan, Charles e

Breno Bidon; Gui Negão, Talles Magno e Romero. Técnico: Dorival Júnior

Fortaleza: Vinícius; Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus

Pereira, Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

CORINTHIANS X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 18ª rodada do Brasileirão

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data: 03/08/2025 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

ARBITRAGEM:

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Assistente 2: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Quarto Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

AVAR: André da Silva Bitencourt (RS)

AVAR2: Anderson Da Silveira Farias (RS)