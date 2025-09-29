O que torna a vitória do Ceará sobre o São Paulo em um resultado gigante

Gigante. Este é o tamanho da vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o São Paulo, na noite desta segunda-feira (29), pela 25ª rodada do Brasileirão. E alguns aspectos fundamentais dão tal dimensão ao resultado.

1. Peso histórico: o Ceará nunca tinha vencido o São Paulo no Morumbi em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O que dá a dimensão de como era um confronto, historicamente, sempre muito difícil para o Alvinegro.

2. Atuação: foi um jogo corretíssimo do Ceará, que foi praticamente perfeito dentro da estratégia e ideia de jogo preparada pelo técnico Léo Condé, anulando o São Paulo e vencendo praticamente sem ser agredido. O triunfo foi conquistado com autoridade e sendo melhor na partida.

3. Léo Condé: o treinador foi bem demais na partida. Além da estratégia, teve uma leitura corretíssima, realizando mudanças precisas que melhoraram o time e decidiram o jogo - inclusive lançando Pedro Henrique, que foi o melhor em campo e, com apenas 10 minutos, marcou o gol da vitória.

4. Tabela: do 8º colocado (Fluminense) ao 17º (Juventude), o Corinthians foi o único time que perdeu. Todos os outros pontuaram (Fluminense, Grêmio, Vasco e Atlético-MG venceram, enquanto Bragantino, Internacional e Juventude empataram). Ou seja, a distância para o Z-4 poderia diminuir. Ao contrário disso, aumentou para 9 pontos.