São Paulo x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Ceará fecham, às 20h, desta segunda (29), a 25ª rodada do Brasileirão Série A. O duelo no estádio Morumbi, na capital paulista, marca o reencontro das equipes na competição depois do 1 a 1, no primeiro turno. O Vozão quer se afastar do Z-4, já o time mandante quer dar resposta à torcida depois da eliminação na Libertadores.

Em Porangabuçu, o Ceará teve mais de uma semana de preparação até o duelo no Morumbi. Na última rodada, o Vozão tinha lista de baixas e ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Castelão. O time de Léo Condé, hoje com 28 pontos, busca melhorar seu retrospecto longe de casa diante do São Paulo.

Já o Tricolor Paulista teve três dias de treinos para encarar o vovô dentro de casa. O São Paulo chega para o duelo depois de ser eliminado para a LDU, do Equador, pelas quartas de final da Libertadores. Com foco somente no Brasileirão, o time tenta se recuperar depois de perder para o Santos, na Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR

O SporTV e o Premiere transmitem o duelo na televisão. Já o Diário do Nordeste, a rádio Verdinha FM 92.5 e o Youtube do Jogada farão a cobertura em tempo real.

VOZÃO COM RETORNOS

Diante do tricolor, o Ceará terá, no mínimo, seis retornos para o duelo no estádio Morumbi. Marcos Victor e Matheus Bahia estiveram fora contra o Bahia por força de contrato e podem voltar ao time titular. Já Richardson, Fabiano Souza e Rodriguinho estão à disposição depois de cumprirem suspensão automática.

Outro jogador que volta a ser opção é o meia-atacante Lucas Mugni, que tratava lesão na coxa e foi ausência nas quatro últimas partidas. Porém, o artilheiro da equipe na temporada, Pedro Raul, está fora do duelo devido a lesão no quadril, e Aylon cumpre suspensão automática. Sem os dois atletas, Condé tem as opções de Guilherme, Lucca, Pedro Henrique e Vina para a função de camisa 9.

Peça importante no duelo contra o Bahia, o goleiro Bruno Ferreira destacou o tabu do Ceará de nunca ter vencido o São Paulo, pela Série A, na capital paulista. Em 11 jogos, o São Paulo saiu vencedor em 8 ocasiões e ficou no empate em 3 partidas diante do Alvinegro.

"A gente não tem que pensar em tabu. Temos que pensar em fazer nosso jogo, nosso trabalho, fazer um jogo bem sólido, defender bem, e é o Ceará, a chance que tiver, a gente tem que matar porque estamos tendo dificuldades para criar oportunidades fora de casa. É marcar bem e não tomar gol, acredito que possamos sair vitoriosos", avalia o arqueiro. Bruno Ferreira Goleiro do Ceará

O time de Porangabuçu iniciou a rodada como a quinta melhor defesa da competição, com 23 gols sofridos. Longe de casa, o Ceará quer melhorar o seu retrospecto como visitante, já que somou 10 pontos em 11 jogos neste Brasileirão. A equipe tem 2 vitórias, diante de Fortaleza e Cruzeiro, 4 empates e 5 derrotas.

TRICOLOR PAULISTA NA PRESSÃO

A eliminação para a LDU, com duas derrotas nas quartas de final da Libertadores, é um recorte do momento turbulento que vive o São Paulo na temporada. Nas últimas cinco partidas, o tricolor soma uma vitória e quatro derrotas.

Com atenção toda voltada para a Série A, o São Paulo já iniciou planejamento para temporada 2026. Depois da eliminação para o time equatoriano, o técnico Hernán Crespo não escondeu a frustração. A equipe paulista não quer largar o primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro.

"Neste momento temos de estar fechados, tentar de ajudar um com o outro e tentar construir novas possibilidades para a próxima temporada, que, como falei, se falasse isso três meses atrás diriam que estávamos louco", destacou o treinador argentino. Hernán Crespo Técnico do São Paulo

Na primeira divisão, a equipe soma 35 pontos, com 9 vitórias, 8 empates e 7 derrotas até aqui. Dentro de casa, o São Paulo faz boa campanha e tem o sexto melhor aproveitamento da competição. Em 12 partidas na capital paulista pela Série A, o tricolor tem 7 triunfos e apenas 2 derrotas diante de Mirassol e Vasco.

O centroavante André Silva é o artilheiro da equipe no Brasileirão com cinco gols marcados, seguido por Ferreirinha e Luciano com quatro tentos assinalados cada.

Para o duelo diante do Ceará, o ex-atacante, que hoje comanda o tricolor, descartou a possibilidade do retorno de Oscar. O atleta segue tratamento intensivo e a expectativa é contar com ele antes da pausa da Data Fifa, mas não nesta 25ª rodada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Rafael; Rigoni, Alan Franco, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Pablo Maia e Rodriguinho; Ferreirinha e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

SÃO PAULO X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: 25ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 29/09/2025 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (SP)

Assistente 2: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá (RJ)