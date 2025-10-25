Ceará fica em situação preocupante após derrota para o Atlético-MG

A situação do Ceará no Brasileirão é muito preocupante. E isso passa muito pela derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, neste sábado (25), em Belo Horizonte. Um confronto direto em que o Alvinegro não poderia e nem deveria ter perdido.

Pelo cenário de tabela e pelo que foi a partida. Era jogo para, no mínimo, empatar. Mas o Ceará pagou caro pelos erros. O primeiro deles foi com apenas 23 segundos de jogo, quando Alan Franco abriu o placar e marcou o gol mais rápido da Série A em 2025.

Outros erros determinantes foram nas finalizações. O Ceará teve ao menos quatro chances muito boas para empatar. Duas com Vina (que jogou bem) e as duas mais claras com Pedro Raul (que jogou muito mal).

Agora, há apenas dois times entre o Ceará e o Z4: Inter (que perdeu pro Fluminense) e Santos (que pode diminuir a distância pra 1 ponto).

Além disso, são 9 jogos pela frente. Mas, nas últimas 4 rodadas, enfrentará os 4 primeiros colocados.

Mirassol (fora), Cruzeiro (casa), Flamengo (fora), Palmeiras (casa).

Se não tratar de resolver a vida antes da 34ª rodada, o cenário sairá de preocupante para alarmante.