Atlético-MG x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na luta para se distanciar da zona de rebaixamento, as duas equipes movimentam a 30ª rodada do Brasileirão, na Arena MRV

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na temporada com 14 gols marcados, 8 no recorte do Brasileirão
Foto: Kid Junior/SVM

Com o “sinal de alerta” ligado, Atlético-MG e Ceará se enfrentam neste sábado (25), às 16h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Próximos da zona de rebaixamento, os dois times buscam retomar o caminho das vitórias na competição. O duelo de “seis pontos” acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O Ceará chega para o confronto depois de perder por 2 a 0 para o Botafogo, dentro de casa. Com uma semana de preparação, Léo Condé adotou novas estratégias já que terá quatro baixas para o duelo na capital mineira. Em 28 jogos disputados até aqui, o Vozão somou 35 pontos, somados com 9 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. 

Além da briga contra o rebaixamento, o Atlético-MG divide atenção com a semifinal da Sul-Americana. No primeiro jogo, que foi no meio de semana, a equipe de Sampaoli ficou no empate em 1 a 1 com o Independiente Del Valle-EQU. No recorte da Série A, o time abre a rodada com 33 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time no Z-4.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagens, do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também destacam o duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO COM BAIXAS

Para enfrentar o confronto na Arena MRV, o Vozão tem quatro baixas certas. Lourenço e Pedro Henrique cumprem suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Mesmo com expectativa criada, Marcos Victor e Dieguinho ainda seguem no período de transição e ficaram de fora da lista de relacionados.

Léo Condé relacionou 23 jogadores para o duelo em Belo Horizonte. O time alvinegro não tem retornos em relação ao time que enfrentou o Botafogo no último final de semana. Marllon deve formar dupla com Willian Machado na zaga, enquanto Richardson e Fernando Sobral disputam a vaga de Lourenço no meio-campo.

A equipe de Porangabuçu tem o 7º melhor aproveitamento como visitante no Brasileirão. Em 14 partidas, o Vovô somou 14 pontos com 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Na condição de atuar fora de casa, o Ceará bateu Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo. O último triunfo aconteceu no dia 29 de setembro.

Com oito gols marcados, Pedro Raul é o artilheiro do Vozão na Série A, seguido por Galeano, com cinco, e Pedro Henrique, que balançou as redes em três oportunidades. Ao longo de toda temporada, o camisa 9, que veio por empréstimo junto ao Corinthians, soma 14 gols. 

No encontro pelo primeiro turno, o Ceará foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético. Em Minas Gerais, o time de Léo Condé tenta dar o troco e repetir o feito de 2010, única vez que bateu o Galo, fora do estado cearense. Naquela ocasião, Misael deu assistência para o gol de Washington na vitória por 1 a 0, pela sétima rodada daquele Brasileirão.

ATLÉTICO NA PRESSÃO

Com duas vitórias nos últimos dez jogos pelo Brasileirão, o Galo Mineiro viu a pressão da torcida aumentar com a campanha na competição. Dois pontos separam o time mineiro de entrar na zona de rebaixamento. Para o duelo, Sampaoli vive o dilema de poupar ou não, tendo decisões pela Série A e Sul-Americana.

Diante do Ceará, o Atlético não poderá contar com Fausto Vera, que tomou o terceiro amarelo contra o Corinthians e cumpre suspensão automática. Além dele, a lista de ausências tem ainda Lyanco, Cuello, Júnior Santos, Caio Maia e Cadu, que seguem no departamento médico do Galo.

Apesar dos desfalques, o time deve ter os retornos dos meio-campistas Alexsander e Patrick, que foram liberados pelo DM alvinegro. Entre os titulares, existe a expectativa por parte da torcida atleticana para os retornos de Hulk e Dudu ao time principal.

O Atlético tem a sétima melhor defesa do Brasileirão, tendo sofrido 32 gols em 28 partidas. Apesar disso, a equipe tem o terceiro pior ataque, com apenas 26 bolas na rede até aqui. A meta atleticana é defendida por Everson, que defendeu o Ceará entre 2015 e 2018. O arqueiro está em sua sexta temporada no Galo mineiro. 

No setor ofensivo, o destaque fica por conta de Hulk, que tem 16 gols no ano, Rony vem na sequência com 11 bolas na rede. No recorte da Série A, os dois dividem a artilharia com Igor Gomes com quatro gols marcados cada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Saravia, Ruan (Vitor Hugo ou Alonso), Ivan Román e Caio; Alexsander (Alan Franco), Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Biel, Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | ATLÉTICO-MG X CEARÁ

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG

Data: 25/10/25 (sábado)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro:  Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Árbitro Assistente 1: Luis Carlos Regazone (RJ)

Árbitro Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

Quarto Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

 
