Ceará foi prejudicado pela arbitragem, mas isso não apaga a péssima atuação

O Ceará foi prejudicado pela arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Fluminense. Isso não é uma opinião, é um fato. Tanto é que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza reconheceu o erro e pediu desculpas aos atletas, na partida disputada no Maracanã, na noite desta quarta-feira (29). Dito isto, não dá para fechar os olhos para a péssima atuação do Alvinegro, que foi inofensivo e, mais uma vez, não teve bom desempenho.

VEJA ANÁLISE COMPLETA ABAIXO