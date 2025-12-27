Elogiado por Zico, versátil e anos no Japão: conheça Juan Alano, novo reforço do Ceará

O Ceará surpreendeu muitos torcedores ao anunciar a contratação de Juan Alano, atacante que chega com contrato definitivo com o clube até 2026. Sobretudo por buscar um nome que vem de temporadas consecutivas no futebol asiático e não estava "no radar". Por isso, o Diário do Nordeste traz mais detalhes do novo reforço do Alvinegro, que já foi elogiado por Zico, tem a versatilidade como trunfo e passou os últimos anos no Japão.

O destro de 29 anos tem como um dos pontos fortes a versatilidade, já que é atacante de origem, atuando como extremo que joga pelos dois lados do campo, e também desempenha a função de meia-atacante.

Natural de Curitiba-PR, teve sua carreira toda construída basicamente em duas regiões: no Sul do Brasil e no Japão. Teve iniciação no futebol na base do Trieste, e logo foi captado para as categorias de base do Internacional.

Subiu ao profissional, mas teve pouco espaço, e foi emprestado ao Coritiba, onde teve destaque em 2019. Foram 44 jogos, sendo 38 como titular. Alano foi protagonista na campanha da Série B do Brasileiro daquele ano, que culminou no acesso do Coxa Branca para a elite do futebol brasileiro.

Nas 33 partidas que fez na Segundona, participou diretamente de nove gols, balançando as redes cinco vezes e contribuindo ainda com quatro assistências.

O bom desempenho chamou atenção do futebol do exterior, e apesar do desejo do Coritiba em permanecer com o atleta, o Inter negociou a venda ao Kashima Antlers, por cerca de 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,1 milhões na cotação da época). Se iniciava uma longa jornada no futebol japonês.

ANOS NO JAPÃO

Legenda: Juan Alano defenderá o Ceará em 2026 Foto: Gamba Osaka/Divulgação

Em três temporadas no clube, Juan Alano disputou 85 jogos oficiais e teve 19 participações diretas em gols, balançando as redes nove vezes e contribuindo ainda com 10 passes para gols.

Desde 2022 ele se transferiu para o Gamba Osaka, onde realizou 103 jogos, com 26 participações diretas em gols, sendo 11 gols marcados e 15 assistências.

Somando as passagens pelos dois clubes, foram 188 partidas, das quais 135 como titular, no período de cinco anos.

ELOGIADO POR ZICO

Em 2020, defendendo o Kashima Antlers, se destacou e recebeu elogios de nada menos que Zico, ex-jogador e ídolo do time japonês, que era diretor técnico do clube na época.

"Vi o Alano jogando pelo Coritiba. Jogador com muita técnica, muita visão de jogo, e uma coisa importante para o futebol japonês, jogando com velocidade. Percebi que ele joga tanto pelo canto, quanto pelo meio. Falei até com Antônio Carlos para que ele procure mais o gol, porque ele às vezes prefere fazer a jogada para dar passe do que propriamente fazer o gol, e como ele chuta bem, ele precisa ter essa vontade. É jovem, parece ser um bom profissional, bom garoto, informações são as melhores", disse o ex-camisa 10 o Flamengo.

RETORNO AO BRASIL

Alano retorna agora ao Brasil com dois desafios claros: se readaptar rapidamente ao futebol brasileiro em sua primeira experiência no Nordeste, e repetir o protagonismo que teve no Coritiba para realizar uma boa Série B e conquistar o acesso com o Ceará.

O Alvinegro o contratou por acreditar que se trata de um atleta de bom nível cognitivo, versátil, que pode atuar em diferentes posições e executar mais de uma função, contribuindo para o desempenho ofensivo com criatividade e qualidade técnica.