Fortaleza tem atuação constrangedora e faz pior jogo do ano em derrota para o Sousa-PB

É difícil encontrar adjetivos para definir a derrota do Fortaleza por 2 a 1 para o Sousa-PB, na noite desta quarta-feira (19). Foi uma das atuações mais constrangedoras dos últimos tempos. O pior jogo do ano. E olha que a concorrência é alta.

Não teve absolutamente nada que se extraísse de bom do ponto de vista coletivo. O Fortaleza foi desorganizado, descompassado, desconcentrado e ineficiente. Não conseguiu agredir o time paraibano nem mesmo quando Wellisson expulso, e jogou 22 minutos no 11 x 10.

Estamos falando de uma equipe que vinha de 8 partidas sem vencer. Que na Copa do Nordeste, era lanterna do grupo e só havia vencido um jogo até aqui.

E fez uma partida de muito mais disposição e imposição que o Fortaleza.

É assustadora a dificuldade que o Tricolor tem de se impor. Mesmo contra adversários mais limitados tecnicamente.

"Ah, mas o Fortaleza poupou jogadores". O Sousa-PB também poupou, por conta do Estadual. Era um time misto. E no caso do Fortaleza, vale lembrar que esses "reservas" vão jogar Série A e Libertadores. São eles que devem se apresentar como possíveis soluções dentro do elenco.

Foi uma atuação preocupante. Mais uma vez.