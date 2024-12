Momento desapego para ganhar espaço e saúde mental

O ano de 2025 está prestes a começar e eu sigo visualizando os objetos que estão fora do lugar. Aquela roupa que não cabe mais no meu estilo, dezenas de desenhos da Beatrice e trabalhos da escola desordenados e até o enfeite na estante que não faz mais sentido. Algumas coisas precisam ser descartadas e outras de um novo destino.

Estou experimentando uma fase mais leve, isso explica a facilidade de desapegar de tanta coisa. A limpeza estrutural desempenha um papel importante para a saúde mental. Acredito na energia de objetos e pessoas. Para a próxima temporada, estou selecionando apenas boas vibrações.

A organização não se limita ao espaço físico, nossa agenda de compromissos também precisa de uma repaginada. Será que você está vivendo os seus sonhos, o lazer com a família e a espiritualidade? Sempre penso que pode melhorar.

Quero reclamar menos e buscar mais soluções. O que não funciona, precisa de ajuste. Não normalize a sobrecarga para se encaixar em padrões, precisamos aprender a pedir ajuda. Falar “Não consigo” significa que você se importa o bastante. Na ausência de autoconhecimento, fica difícil buscar explicações.

Relação com o divino

A espiritualidade sempre foi prioridade. Depois de ser mãe, fiquei um pouco distante do serviço da igreja, das cantorias e dos encontros. Aos poucos vou tentar encaixar essa parte que já foi tão presente na minha rotina. Dizem que a vida não vem com um manual de instruções, vem com uma mãe. Em algum momento essa mulher também vai precisar de direcionamento.

Escolha boas companhias. É difícil manter as amizades depois de ser mãe, a vida social parece mais solitária. O acúmulo de tarefas ajuda a diminuir a nossa bateria social. Quero prestigiar esse contato com as pessoas que admiro, a ideia é começar 2025 preenchendo a agenda de compromissos.

Quem eu vou ser nesse 2025, depende de uma ação. Não existe uma data ou cenário ideal, é comprometimento e até renúncia. Cuidado com a imersão em algumas páginas nas redes sociais. Para o novo ano, vou fazer detox de conteúdos e pessoas - se puder, faça o mesmo. Você só precisa acompanhar o que faz sentido para a sua jornada. A vida é aqui e agora!