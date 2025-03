Série B Cearense: Quixadá se garante nas semifinais e Tiradentes é rebaixado

A 9ª rodada da Série B Cearense foi encerrada nesta nesta quinta-feira (20), e teve como grande vencedor o Quixadá. O Canarinho do Sertão goleou o Guarani de Juazeiro por 5 a 2 e se garantiu nas semifinais do Estadual como líder do Grupo B com uma rodada de antecedência. Com 16 pontos, o Quixinha não pode mais ser ultrapassado pelo Icasa, que tem 11.

Já no Grupo A, a disputa continua entre o trio Itapipoca, Maranguape e Caucaia. Os dois primeiros estão com 16 pontos, e a Raposa com 13, decidindo suas situações na última rodada. Na 9ª rodada, o Gavião da Serra venceu o Caucaia por 2 a 1, e o Garoto Travesso goleou o Atlético por 4 a 0.

A nota triste da 9ª rodada é o rebaixamento do Tiradentes. A equipe somou apenas um ponto em 7 rodadas no Grupo A e não pode mais ultrapassar o Atlético na tabela.

O que está em jogo na última rodada?

Legenda: Classificação da Série B após a 9ª rodada Foto: Reprodução / FCF

Grupo A:

A disputa pela liderança será emocionante entre os 3 times, mas só dois estarão em campo domingo. Isso porque, na última rodada, Itapipoca e Caucaia se enfrentam e o Maranguape 'folga' na rodada.

Quem vencer entre Itapipoca e Caucaia estará nas semifinais, com o derrotado e o Maranguape indo para as quartas.

Um empate garante o Itapipoca nas semifinais, deixando Maranguape e Caucaia nas quartas.

Para o Maranguape avançar, ele precisará que o Caucaia vença o Itapipoca por 3 gols de diferença para que supere os três no saldo.

O Atlético e Tiradentes se enfrentam, mas o jogo será só para cumprir tabela, já que a Àguia tem apenas 5 pontos e Tigre já está rebaixado.

Grupo B

O Quixadá já está nas semifinais ao confirmar a liderança do Grupo após a 9ª rodada. O Canarinho do Sertão 'folga' na rodada e aguardará os classificados nas quartas para conhecer seu adversário.

A disputa pelas quartas de final e rebaixamento está emocionante no Grupo B.

O Icasa, com 11 pontos, precisa só de um empate contra o Guarani de Juazeiro no clássico do Cariri para avançar às quartas. Um empate também salva o Leão do Mercado do rebaixamento, mas uma vitória o clássifica para as quartas, contanto que o Crato não vença o Pacatuba.

Esse confronto, aliás, entre Pacatuba e Crato pode definir um rebaixado. Para o Guardião da Serra não ser rebaixado, precisará golear o Crato e ainda tirar superar o saldo dele ou do Guarani de Juazeiro.

Jogos da 10ª rodada