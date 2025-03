Um Ceará bicampeão

Foi um clássico em que, na primeira etapa, um time anulou o outro.

Dobra de marcação em todos os quadrantes de campo. Nem bola longa, tampouco jogo de curtos passes.

Ceará tomou um susto quando Samuel Klein expulsou Matheus Bahia. Chamado aos pés do VAR, o juizão desfez tudo.

Já a segunda fase trouxe acontecimentos que modificaram o cenário. Aos 5 minutos o zagueiro Ávila, do Fortaleza, que havia entrado no lugar de Britez, numa ação desastrada contra Sobral, foi expulso de campo.

O Ceará, nem havia pensado o que fazer com a vantagem de um jogador a mais quando Sasha abriu a contagem para o Fortaleza. De novo, o VAR interveio, desta feita para confirmar o gol.

Sem deixar que o impacto dos acontecimentos da partida se virassem contra ele, o Ceará fez o gol de empate com Pedro Raul. Um gol de centro avante nato.

O Ceará se valeu, mais uma vez, de um futebol mais solidário. De um "operariado", vá lá. Qual o problema ? Com um jogador a mais, e o placar que lhe dava o título, o Ceará teve duas oportunidades de passar à frente do marcador.

Em contra ataque perfeito Matheus Bahia cabeceou por cima. E, Guilherme, acertou uma bola na trave. Tudo isso já aos 41 e 42 minutos.

O Ceará levantou um bicampeonato justo, e foi campeão em superar dificuldades. Coisa de gigante do futebol

Parabéns a maior torcida do Estado. Essa, é campeã sempre.