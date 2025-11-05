Egídio Serpa

COP 30: Ceará tem bons exemplos de intervenção humana no ambiente

Agrônomo José Maria Pimenta diz que, nos últimos 50 anos, chuvas aumentaram em 13% no Sertão Central

Há 2 horas
Montagem de fotos de treinos abertos de Fortaleza e Ceará
Wilton Bezerra

No tempo do torcedor nos treinos

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quarta-feira (5)

05 de Novembro de 2025
Inácio Aguiar

Roberto Cláudio reforça ala de oposição no União Brasil em momento de divisão

Ex-prefeito de Fortaleza se filia em Brasília ao lado de Tasso, Ciro e Valdemar Costa Neto

05 de Novembro de 2025
Tom Barros

Cinco clássicos inesquecíveis

Leia coluna do Tom Barros

05 de Novembro de 2025
Imagem mostra tela de computador com o ano de 2025 quase todo carregado em um infográfico.
Delania Santos

5 dicas para fechar o ano com sucesso no trabalho e começar o próximo com o pé direito

05 de Novembro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Ressignificar - o conceito que inspirou a festa de 31 anos de Larissa Benevides

A aniversariante reuniu amigos e familiares para brindar conquistas e recomeços em festa marcada por leveza e significado

05 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Economia do Mar: o Ceará desperdiça a riqueza das algas marinhas

Com 600 km de litoral e grandes fazendas de produção de camarão, o empresariado cearense pode produzir e industrializar aqui o que hoje o Brasil importa

05 de Novembro de 2025
Imagem de aeronave da gol decolando.
Igor Pires

Gol planeja incorporar aviões de grande porte e regionais; Nordeste pode ser beneficiado

04 de Novembro de 2025
Elmano de Freitas fotografado de perfil
Wagner Mendes

Elmano: 'Em confronto do Policial Militar com o bandido, que morra o bandido'

Governador disse que não mudou de opinião sobre o tema da segurança pública.

04 de Novembro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Gêmeas Dani e Rafa Sanford celebram 20 anos em festa animada

Os convidados garantiram o clima de celebração que se estendeu até as últimas horas da noite

04 de Novembro de 2025
Pochettino em ação pelo Fortaleza
Alexandre Mota

Fortaleza tem dúvida na escalação para Clássico-Rei; veja provável formação

As equipes se enfrentam na quinta-feira (6), na Arena Castelão

04 de Novembro de 2025
Taça do Brasileirão na frente da fachada da CBF
Tom Barros

A contagem que anima e assusta

Leia a coluna do Tom Barros

04 de Novembro de 2025
Data Center
Victor Ximenes

Mega data center do Pecém consumirá menos água que um lava jato, diz operador do projeto

Empreendimento terá R$ 55 bilhões em investimentos apenas na primeira fase.

04 de Novembro de 2025
Capitão Wagner veste uma camisa branca e concede entrevista ao PontoPoder
Inácio Aguiar

Wagner reafirma União Brasil na oposição e diz que quem quiser apoiar Elmano deve deixar o partido

O racha ocorre às vésperas da filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio

04 de Novembro de 2025
Atletas de Ceará e Fortaleza disputam bola
Alexandre Mota

Ceará x Fortaleza se enfrentam em último Clássico-Rei de 2025: quem venceu mais na Série A?

A partida ocorre na próxima quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão

04 de Novembro de 2025
Atleta do Athletico-PR comemora gol
Alexandre Mota

Restando três rodadas para o fim, veja chances de acesso na Série B de 2025

A 35ª rodada foi concluída nesta segunda-feira (3)

04 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Economia do Mar: Ceará deve investir em peixes vermelhos

Para o ex-secretário Maia Júnior, o agro e a indústria cearenses devem investir na qualificação da mão de obra e na modernização da frota pesqueira

04 de Novembro de 2025
Foto montagem com as imagens de Alexandre Kalil, Juliana Brizola e Roberto Requião Filho
Inácio Aguiar

As apostas do PDT como lideranças após a saída de Ciro Gomes

Lideranças em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul estão na lista do partido

04 de Novembro de 2025
Imagem mostra um homem e uma mulher negociando em um ambiente corporativo.
Ana Alves

Como negociar dívidas com bancos: um passo a passo prático

04 de Novembro de 2025
Jeritza Gurgel

CAPTEI: Renata Paula Santiago celebra nova volta ao sol com leveza e significado

Encontro contou com oficina de lenços comandada por Catarina Cavalcante

04 de Novembro de 2025