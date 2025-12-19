A realidade de 2026 para o futebol

Alô 2026, seja bem-vindo, o futebol te aguarda! O que desejávamos era passar o fim de ano comemorando feitos, o início pode até ter sido animador, cheio de esperança para um ciclo que se inicia, mas o fim lamentamos. Não podemos continuar no luto, mas não podemos esquecer que esse luto seja lição para os próximos 365 dias.

O que esperar do nosso futebol? Não tenha dúvidas que por mais difícil que seja um rebaixamento, iniciar um ano encarando uma nova realidade nos enche de expectativa, principalmente se começarmos bem. Alguém tem dúvida que o Cearense (o tal manjadinho) terá um sentimento especial, o formato mudou para 2026 e a disputa promete ser acirrada, principalmente entre as maiores forças do nosso Estado, caíram juntos, querem subir juntos (Série A), mas antes querem um título estadual, podem falar o que for, mas na decisão ninguém quer perder.

Estou na expectativa também de como as outras equipes irão se comportar, Maraguape e Quixadá chegaram na elite do futebol cearense, região metropolitana, interior do Estado, o futebol cearense pedindo espaço. E terão, com transmissões e programações especiais.

Precisamos valorizar o que temos, olhar para os nossos, juntar "os cacos" de ano desafiador e traumático, para reerguemos depois de uma lição dolorosa.

O torcedor merecia tanta emoção? Merecia mais, mas o torcedor entende também que nos dias mais difíceis, apoiar é a alternativa mais sensata em momentos de resiliência.