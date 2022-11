Quem joga hoje na Copa do Mundo? Veja tabela de jogos por dia e horário

Para facilitar a sua vida no acompanhamento da Copa do Mundo do Catar 2022, o Diário do Nordeste traz para você um tabela diferente, não separada em grupo, mas por horário e dia da semana.

Assim, você poderá se programar de forma mais fácil para o dia a dia de jogos.

A Copa do Mundo do Catar começa neste domingo e terá direito a cerimônia de abertura. Às 13h, a bola rola para os donos da casa contra os sul-americanos equatorianos.

O último jogo da fase de grupos será justamente do grupo do Brasil, com direito a jogo da Amarelinha contra Camarões.

Confira a tabela da Copa do Mundo por dia e horário

20/11 - Domingo

13h- Catar x Equador

21/11 - Segunda-feira

10h- Inglaterra x Irã

13h - Senegal x Holanda

16h- EUA x País de Gales

22/11 - Terça-feira

7h- Argentina x Arábia Saudita

10h- Dinamarca x Tunísia

13h- México x Polônia

16h- França x Austrália

23/11 - Quarta-feira

7h- Marrocos x Croácia

10h - Alemanha x Japão

13h- Espanha x Costa Rica

16h- Bélgica x Canadá

24/11 - Quinta-feira

7h- Suíça x Camarões

10h- Uruguai x Coreia do Sul

13h- Portugal x Gana

16h- Brasil x Sérvia

25/11 - Sexta-feira

7h- País de Gales x Irã

10h - Catar x Senegal

13h- Holanda x Equador

16h- Inglaterra x Estados Unidos

26/11 - Sábado

7h- Tunísia x Austrália

10h- Polônia x Arábia Saudita

13h- França x Dinamarca

16h- Argentina x México

27/11 - Domingo

7h- Japão x Costa Rica

10h- Bélgica x Marrocos

13h- Croácia x Canadá

16h- Espanha x Alemanha

28/11 - Segunda-feira

7h- Camarões x Sérvia

10h- Coreia do Sul x Gana

13h- Brasil x Suíça

16h- Portugal x Uruguai

29/11 - Terça-feira

12h- Equador x Senegal

12h- Holanda x Catar

16h- Irã x Estados Unidos

16h- País de Gales x Inglaterra

30/11 - Quarta-feira

12h- Austrália x Dinamarca

12h- Tunísia x França

16h- Arábia Saudita x México

16h- Polônia x Argentina

01/12 - Quinta-feira

12h- Canadá x Marrocos

12h- Croácia x Bélgica

16h- Costa Rica x Alemanha

16h- Japão x Espanha

02/12 - Sexta-feira

12h- Coreia do Sul x Portugal

12h- Gana x Uruguai

16h- Camarões x Brasil

16h- Sérvia x Suíça