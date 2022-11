Inglaterra vence País de Gales por 3 a 0 e avança em 1º do Grupo B da Copa do Mundo

A Inglaterra está classificada para as Oitavas de Final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, o English Team venceu o País de Gales com facilidade por 3 a 0, no estádio Ahmad Bin Ali, no Catar.

Com o resultado, a Inglaterra terminou o Grupo B como líder, com 7 pontos e enfrentará Senegal nas Oitavas de Final. O duelo será no domingo (4), no estádio Al Bayt, às 16 horas. Já Gales, se despede da Copa do Mundo em 4º do Grupo B com 1 ponto.

Como foi o jogo

A Inglaterra começou o jogo com mais posse de bola e buscando espaços na defesa de País de Gales, mas tinha dificuldade pelo adversário fechado.

Na primeira chance inglesa, Rashford recebeu passe perfeito de Kane na risca da grande área, mas o goleiro Ward salvou a finalização dele.

Legenda: Rashford fez grande partida e criou as melhores chances da Inglaterra no jogo, marcando 2 gols Foto: Divulgação / Inglaterra

Inglaterra manteve a posse de bola e encurralou Gales no campo de defesa. Com paciência, o English Team tinha paciência para achar os espaços

Na 2ª chance, Bellingham cruzou, a bola desviou na zaga galesa e Rashford mandou fora fora de bicicleta.