Suíça vence, se classifica para as oitavas e Sérvia é eliminada da Copa do Mundo

Na tarde desta sexta-feira, (2), Sérvia e Suíça se enfrentaram em jogo válido pela terceira rodada do Grupo G, o mesmo do Brasil. O jogo aconteceu no estádio 974 e a Suíça levou a melhor, garantiu a vitória por 3 a 2 e a classificação para as oitavas de final, eliminando a Sérvia da Copa do Mundo do Catar.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa de jogo foi bastante movimentada. Com a posse de bola equilibrada, as equipes encerraram os primeiros 45 minutos empatando em 2 a 2. Shaqiri abriu o placar, Vlahovic deixou tudo igual para a Sérvia, Mitrovic virou o jogo aos 35 minutos e Embolo deixou tudo igual no placar.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa de jogo a Suíça tomou as rédeas no placar, fez o terceiro gol logo aos três minutos do segundo tempo e conseguiu segurar o placar até o final da partida. Na reta final de jogo os jogadores se descontrolaram e acabaram formando uma confusão dentro de campo que resultou apenas em cartões amarelos e manteve o placar inalterado. Com a vitória por 3 a 2 a Suíça garantiu a segunda posição no Grupo G e a classificação para as oitavas. No segundo lugar do grupo a Suíça já sabe que Portugal será o seu próximo adversário.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sérvia: Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Lukic, Maksimovic, Zivkovic e Kostic; Tadic, Sergej Milinkovic-Savic e Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic

Suíça: ​Kobel; Widmer, Akanji, Comert e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin

SÉRVIA X SUÍÇA | FICHA TÉCNICA

Horário: 16h

Local: Estádio 974

Data: 2/12/2022

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG).

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Diego Bonfa (ARG)

Árbitro de Vídeo: Mauro Vigliano (AGR).

OUTRO JOGO DO GRUPO G

Agora Brasil e Camarões estão se enfrentando no estádio Lusail e vão empatando em 0 a 0.