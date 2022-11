Catar x Senegal pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Copa do Mundo de 2022 realiza a 2ª rodada do Grupo A nesta sexta-feira (25) com Catar x Senegal. O jogo ocorre às 10h (de Brasília), no estádio Al Thumama. As seleções buscam uma recuperação para sonhar com a classificação.

Na abertura, o Catar perdeu para o Equador por 2 a 0. O placar foi a mesmo da derrota senegalesa para a Holanda.

Um empate pode complicar as duas seleções, pois os concorrentes já possuem três pontos. Na rodada final, o Catar irá enfrentar a Holanda, enquanto Senegal encara o Equador. Só os dois melhores da chave avançam ao mata-mata.

ONDE ASSISTIR

A partida tem transmissão na TV Globo, no SporTV e no SporTV 2. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.

Palpites

Prováveis escalações

Catar | ​Al-Sheeb; Al-Rawi, Salman e Abdelkarim Hassan; Pedro Miguel, Hatim, Boudiaf e Homan Ahmed; Almoez Ali, Akram Afif e Al-Haydos. Técnico: Félix Sánchez.

Senegal | Édouard Mendy; Formose Mendy, Koullibaly, Abdou Diallo e Sabaly; Nampalys Mendy, Gana Gueye, Pape Sarr; Ismaila Sarr, Boulaye Dia e Diatta. Técnico: Aliou Cissé.

Catar x Senegal | Ficha Técnica