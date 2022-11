Senegal x Holanda pela Copa do Mundo: horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Senegal estreia na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (21), às 13h (horário de Brasília), contra a Holanda, pela 1ª rodada do Grupo A. O duelo acontece no Al-Thumama Stadium, em Doha (QA).

Para a partida, o técnico Aliou Cissé não terá o atacante Sadio Mané à disposição. Por lesão, o atleta desfalcará os senegaleses no Catar. Os holandeses de Louis van Gaal chegam para o Mundial com os principais jogadores disponíveis.

Este será o primeiro duelo entre as equipes na história da Copa do Mundo. Anteriormente, os dois países só haviam se confrontados em competição de base, no Mundial Sub-17, em 2019, com vitória dos senegaleses por 3 a 1.

Ação social da Holanda

A seleção holandesa vai leiloar as camisas utilizadas durante a Copa do Mundo do Catar. Após reunião com os jogadores, a federação doará o valor arrecadado em benefício da situação dos trabalhadores migrantes no país.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Senegal: Mendy; Formose Mendy, Koulibaly, Cissé e Jakobs; Diatta, Nampalys Mendy e Gueye; Sarr, Dia e Dieng. Técnico: Aliou Cissé.

Holanda: Pasveer; Timber, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Dumfries, Marten De Roon, Berghuis e Malacia; Klaassen, Vincent Janssen e Steven Bergwijn. Técnico: Louis van Gaal.

Senegal x Holanda | Ficha Técnica

Local: Al-Thumama Stadium, em Doha (QA)

Data: 21/11/2022 (segunda-feira)

Horário: 13h (de Brasília)