Holanda vence o Catar e garante primeiro lugar do Grupo A da Copa do Mundo

A Holanda venceu o Catar por 2 a 0 na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. A partida entre as duas seleções do Grupo A aconteceu no início da tarde desta terça-feira (29), no Estádio Al Bayt. Os gols da seleção europeia foram marcados por Cody Gakpo e por Frenkie de Jong. A Holanda ainda chegou ao seu terceiro gol, mas o árbitro de vídeo assinalou posição de impedimento na jogada.

Laranja Mecânica 🍊⚙️ pic.twitter.com/3mZIgSl5ea — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 29, 2022

PRIMEIRO TEMPO

A Holanda dominou as ações no primeiro tempo da partida. A seleção, que liderava o Grupo A, teve maior posse de bola e controlou a maior parte das ações ofensivas. O Catar buscava se defender e oferecia pouco perigo quando se lançava ao ataque. Aos 26 minutos da etapa inicial, Cody Gakpo, que já havia marcado dois gols neste Mundial, completou para o fundo das redes e abriu o placar para a Holanda.

SEGUNDO TEMPO

A situação do segundo tempo foi semelhante à do primeiro. A Holanda permaneceu com maior posse de bola e buscando pressionar a defesa do Catar. Prova disso foi que logo aos quatro minutos da segunda etapa, a Holanda chegou ao seu segundo gol da partida. Frenkie de Jong completou para a meta adversária e ampliou a vantagem holandesa. A seleção ainda chegou ao terceiro gol, mas o VAR anulou, após condição de impedimento.

SITUAÇÃO DO GRUPO A

Já temos o primeiro grupo 100% definido! ✅#NED e #SEN se classificaram para as oitavas de final. Parabéns às seleções! 🙌 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 29, 2022

Após o término da terceira rodada da fase de grupos, a situação do Grupo A está definida. A Holanda ficou na primeira colocação, com sete pontos. Senegal ficou com a segunda vaga para o mata-mata, somando seis pontos. Equador, com quatro pontos, e Catar, sem nenhum ponto, completam a classificação do grupo. Nas oitavas de final, a Holanda encara o segundo lugar do Grupo B e Senegal enfrenta o primeiro lugar do Grupo B.

VEJA COMO FOI O TEMPO REAL DE HOLANDA X CATAR: