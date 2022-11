Descartado pelo treinador da França, Benzema viaja e posta mensagem enigmática

O atacante Benzema gerou dúvidas, nesta terça-feira (29), em torcedores após publicar embarque e mensagens enigmáticas, em sua rede social. O jogador francês se recuperou de lesão na coxa, mas foi descartado seu retorno à equipe pelo treinador Didier Deschamps.

Eleito melhor jogador do mundo na última temporada, Benzema viajou para ilha francesa no Oceano Índico. Em coletiva de imprensa, o técnico disse não pensar em reintegrar o camisa 9 do Real Madrid à equipe francesa.

O jogador por outro lado, postou sequência de stories enigmáticos, além de publicar legenda com o número "974", código telefônico do Catar e nome de um dos estádios da Copa.

O primeiro mostra o artilheiro no embarque, enquanto é acompanhado por fotógrafos. O segundo story traz a imagem de Ronaldo com camisa da Seleção Brasilera em 2002, ano que o atacante do Brasil tratou lesão e retornou a tempo do Mundial do Japão e Coréia do Sul.

Legenda: Benzema postou story com imagem de Ronaldo na Copa de 2002 Foto: Reprodução

O último story na manhã desta terça-feira, Benzema repete a legenda "974", como um sinal cheio de mistério sobre seu retorno ou não à França.

DESCARTADO PELO TREINADOR

Apesar dessa especulação de possível retorno à delegação francesa, já que não foi cortado seu nome da lista dos 26 convocados franceses, Benzema foi "dispensado" por Deschamps. Em coletiva, o treinador respondeu ao repórter que a imprensa estaria "procurando coisa".