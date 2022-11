Animais do zoológico de Canindé participam de apostas dos vencedores da Copa do Mundo; veja vídeo

O Zoológico de Canindé, pertencente ao Santuário de São Francisco das Chagas, realizou uma brincadeira com os animais. Diante da bandeira dos dois times, os bichinhos deviam fazer suas apostas e apontar os possíveis vencedores do jogo.

Na atividade dessa semana, dois jogos fizeram parte da brincadeira: Alemanha contra Espanha, e Brasil contra a Suíçã. O Jabuti e Emu apostaram que a Alemanha seria a vencedora, enquanto o Quati escolheu o Brasil.

Na partida de domingo (27), Espanha empatou com o time alemão em 1 a 1, enquanto no jogo desta segunda-feira (28), o Brasil venceu de 1 a 0.

Seguidores podem escolher os jogos

"Rumo ao hexa que aqui nossos moradores estão no clima da copa!", escreveu o perfil do zoológio em suas redes sociais no último domingo.

Na legenda ainda perguntaram aos seguidores quais jogos querem que os animais realizem apostas de possíveis vencedores. "Não vamos fazer todos, então vamos ler as dicas de vocês aqui", alertou.