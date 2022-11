Quando começa o mata-mata da Copa do Mundo? Veja datas dos jogos do Brasil

A Seleção Brasileira está classificada às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 e já foca no caminho do hexa até a final no Catar. Restando um jogo para encerrar a fase de grupos, na sexta-feira (2), contra Camarões, o time precisa definir a colocação no Grupo G para saber as datas do mata-mata.

Isso porque o calendário do Mundial já está definido. A etapa eliminatória tem início no próximo sábado e coloca o Brasil diante de um rival do Grupo H: Portugal, Coreia do Sul, Gana ou Uruguai.

Jogos do Brasil na fase de grupos

24.11 | Brasil 2x0 Sérvia | Estádio Lusail

28.11 | Brasil 1x0 Suíça | Estádio 974

02.12 | Brasil x Camarões | Estádio Lusail, às 16h.

Caso fique em 1º no chaveamento, o time canarinho enfrenta o 2º do Grupo H na segunda (5), às 16h. Se terminar na vice-liderança, terá pela frente o 1º do Grupo H na terça (6), também às 16h.

Confira a tabela completa do mata-mata da Copa do Mundo

Oitavas de final

03/12 (sábado) | 1º do grupo A x 2º do grupo B - 12h [Oitavas 1]

03/12 (sábado) | 1º do grupo C x 2º do Grupo D - 16h [Oitavas 2]

04/12 (domingo) | 1º do grupo B x 2º do grupo A - 16h (Oitavas 3)

04/12 (domingo) | 1º do grupo D x 2º do Grupo C - 12h (Oitavas 4)

05/12 (segunda-feira) | 1º do grupo E x 2º do grupo F - 12h (Oitavas 5)

05/12 (segunda-feira) | 1º do grupo G x 2º do Grupo H - 16h (Oitavas 6) 🇧🇷

🇧🇷 06/12 (terça-feira) | 1º do grupo F x 2º do grupo E - 12h (Oitavas 7)

06/12 (terça-feira) | 1º do grupo H x 2º do Grupo G - 16h (Oitavas 8)

Quartas de final

09/12 (sexta-feira) | Vencedor das oitavas 1 x vencedor das oitavas 2 - 16h

09/12 (sexta-feira) | Vencedor das oitavas 5 x vencedor das oitavas 6 - 12h 🇧🇷

🇧🇷 10/12 (sábado) | Vencedor das oitavas 3 x vencedor das oitavas 4 - 16h

10/12 (sábado) | Vencedor das oitavas 7 x vencedor das oitavas 8 - 12h

Semifinal

13/12 (terça-feira) | Vencedor das quartas 1 x vencedor das quartas 2 - 16h 🇧🇷

🇧🇷 14/12 (quarta-feira) | Vencedor das quartas 3 x vencedor das quartas 4 - 16h

Decisão do 3º lugar

17/12 (sábado) | Perdedor da semifinal 1 x perdedor da semifinal 2 - 12h

Final

18/12 (domingo) | Vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2 - 12h 🇧🇷

Onde assistir

A Copa do Mundo é transmitida pela Rede Globo na TV Aberta, e pelos canais SporTV na TV Fechada. Através da Twitch e do YouTube, o streamer Casimiro realiza transmissões. O Diário do Nordeste realiza tempo real dos jogos.