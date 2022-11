Alex Sandro desfalca Seleção Brasileira após lesão no quadril

O lateral-esquerdo Alex Sandro sentiu lesão no quadril contra a Suíça e deve ficar de fora no confronto de sexta-feira (2), quando o Brasil enfrenta Camarões, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Catar.

O jogador da Juventus é titular da lateral esquerda de Tite e atuou nos dois jogos iniciais do Mundial. Alex Sandro sentiu incômodo no quadril na reta final no estádio 974, e teve que ser substituído aos 40 minutos do segundo tempo por Alex Telles.

A ausência de Alex Sandro é mais uma sentida pela Seleção Brasileira, que já deve ter que substituir o lateral-direito Danilo e o atacante Neymar, que tratam lesão no tornozelo. Em relação aos desfalques, Tite destacou, em coletiva, o trabalho em equipe e a qualidade do elenco.

"Há um leque de opções porque tem um processo de quatro anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo, foi o tempo de quatro anos de utilização de atletas para que eles possam desenvolver, ter a naturalidade, mesmo jovens, aproveitando em seus clubes e dando oportunidade", reforçou Tite.

SUBSTITUTO NA ESQUERDA

Diante de Camarões, o treinador da Seleção Brasileira deve promover na lateral-esquerda a titularidade Alex Telles. O jogador já estreou nesta Copa e ficou cerca de dez minutos em campo contra os suíços.

Inclusive, o rodízio contra a seleção africana já estava previsto pela comissão técnica do Brasil. Este confronto acontece na sexta-feira (2), às 16h (horário de Brasília), no estádio Lusail.