Seleção Brasileira deve rodar elenco contra Camarões; veja quem ainda não jogou na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira deve rolar o elenco contra Camarões pela Copa do Mundo de 2022, no Catar. Com classificação garantida às oitavas de final, a comissão técnica estuda um rodízio para conceder oportunidades aos que ainda não jogaram, além de descansar o time principal e evitar novas lesões.

A partida está marcada para sexta-feira (2), às 16h, no estádio Lusail, pela 3ª rodada do Grupo G. Antes, o time venceu a Sérvia por 2 a 0 e a Suíça por 1 a 0, liderando o chaveamento.

Assim, a expectativa é de minutos para mais peças. Dos 26 convocados, o técnico Tite utilizou 19.

Atletas do Brasil que ainda não atuaram na Copa do Mundo

GOL - Éderson

GOL - Weverton

LAD - Daniel Alves

ZAG - Bremer

VOL - Fabinho

MEI - Everton Ribeiro

ATA - Pedro

Legenda: O meia Éverton Ribeiro, do Flamengo, ainda não atuou na Copa do Mundo de 2022 Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Risco de baixas

Na estreia na Copa do Mundo, o Brasil confirmou duas ausências: o lateral-direito Danilo e o atacante Neymar, ambos com contusões durante o jogo com a Sérvia. Já diante da Suíça, o lateral-esquerdo Alex Sandro sentiu um desconforto muscular e foi substituído por Alex Telles.

Uma parte dos jogadores deve ser preservada. Caso o time se mantenha na 1ª posição, entra em campo na segunda (5), às 16h, frente ao 2º da Chave H. Caso fique na vice-liderança, o duelo é terça (6), às 16h, contra o 1º da Chave H, formada por Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai.