Catar x Equador na Copa do Mundo 2022: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

A abertura da Copa do Mundo de 2022 ocorre neste domingo (20), com a confronto entre as seleções do Catar, donas da casa, contra o Equador, às 13h, no estádio Al Bayt, em Al Khor. A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo A.

As demais equipes do chaveamento são a Holanda e o Senegal. A cerimônia de início do Mundial começa às 12h, com shows do cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo de k-pop BTS, o rapper Lil Baby, além Black Eyed Peas e os cantores Robbie Williams e Nora Fatehi.

Palpites

Prováveis escalações

Al-Sheeb; Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf; Al-Haydos; Ali, Afif. Técnico: Felix Sanchez Bas. Equador | Dominguez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Caicedo, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra. Técnico: Gustavo Alfaro.

Catar x Equador | Ficha Técnica

Local: Al Bayt, em Al Khor, no Catar.

Data: 20/11/2022 (domingo).

Horário: 13h (de Brasília).

Árbitro: Daniele Orsato (ITA).

Assistentes: Ciro Carbone (ITA) e Alessandro Giallatini (ITA).

VAR: Massimiliano Irrati (ITA).