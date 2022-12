França sofre derrota histórica para a Tunísia, mas avança em 1º lugar do grupo D na Copa do Mundo

A Tunísia derrotou a França, atual campeã do mundo, por 1 a 0. O duelo desta quarta-feira (30) ocorreu no Estáio da Cidade da Educação, no Catar. As equipes se enfrentaram na última rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Khazri marcou o único gol da partida.

Apesar do resultado, a França se classificou em 1º lugar do grupo por saldo de gols. Com a vitória diante da Dinamarca, a Austrália conquistou a segunda vaga.

A Tunísia precisava vencer por seis gols de diferença e que a Austrália empatasse. Assim, a equipe terminou em terceiro e é mais uma seleção a se despedir do torneio.

Como foi o jogo?

A Tunísia iniciou segurando a posse de bola e pressionando no ataque. Slimane construiu jogadas pela esquerda e deu trabalho para a marcação francesa. Aos 11', Ghandri balançou as redes, mas a arbitragem marcou impedimento. Melhor na troca de passes, o time se impôs diante da França, que entrou em campo com boa parte do time reserva. As maiores chance dos franceses vieram dos pés de Coman, que chutou mal de desperdiçou as chances de abrir o placar. Bastante acionado, Khazri levou perigo ao gol adversário várias vezes, mas não conseguiu ter sucesso. Assim o 1º tempo terminou em 0 a 0.

Na volta do intervalo, as duas equipes brigaram bastante pela bola. Laidouni quase ampliou o placar aos 6 minutos, mas mandou para fora. Aos 12', os tunisianos abriram o placar. Após troca de passes no meio do campo, Khazri recebeu na intermediária, avançou com velocidade, ajeitou a bola e mandou para o fundo da rede.

Com vantagem, a Tunísia se fechou mais e viu a ofensiva do time francês com a entrada de Mbappé, Dembelé e Griezmann. O meia francês chegou a empatar o jogo aos 52, mas o VAR marcou impedimento. A Tunísia ainda tentou ampliar o marcador, mas o resultado ficou em 1 a 0.

