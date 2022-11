Gana vence Coreia do Sul em confronto eletrizante com brilho de Kudus

Gana venceu a Coreia do Sul nesta segunda-feira (28) por 3 a 2, no Education City Stadium, em Doha (QA), pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo do Catar. Salisu e Kudus (2x) marcaram para os ganeses, enquanto Cho (2x) descontou para os sul-coreanos.

Com a vitória, Gana alcançou a vice-liderança provisória do Grupo H, com três pontos, e mantém viva as esperanças de avançar para as oitavas de final do Mundial. A Coreia do Sul, por sua vez, ocupa a 4ª posição, com apenas um ponto.

A seleção de Otto Addo volta a campo na sexta-feira (2), às 12h (horário de Brasília), contra o Uruguai. No mesmo dia e horário, Portugal e Coreia do Sul duelam.

PRIMEIRO TEMPO

A Coreia do Sul teve início promissor no confronto, empurrando Gana para o setor defensivo e controlando a posse da bola. A equipe sul-coreana investia nas jogadas laterais, principalmente a esquerda, com Son, mas não conseguiu ter êxito em finalizações. O time de Paulo Bento também investiu na bola parada, mas a defesa ganesa conseguiu bloquear as tentativas.

Com a postura defensiva, Gana buscava agredir o time coreano no contra-ataque. Aos 23 minutos, após cobrança de Jordan Ayew, Salisu aproveitou o bate e rebate na área e abriu o placar. Aos 34, novamente com participação de Jordan Ayew, Kudus recebeu cruzamento e cabeceou no canto do goleiro Seung-gyu Kim.

Legenda: Coreia do Sul e Gana se enfrentaram nesta segunda-feira (28) pela Copa do Mundo Foto: Khaled DESOUKI / AFP

SEGUNDO TEMPO

Em desvantagem no placar, a Coreia do Sul voltou buscando igualar o marcador. A insistência gerou resultado para a equipe de Paulo Bento, que conseguiu igualar o marcador com gols de Cho, aos 12 e aos 15 minutos.

A equipe sul-corena ainda teve oportunidade com Lee e Kim, mas sem êxito. Kudus, aos 18 minutos, após receber cruzamento na área, marcou o terceiro de Gana na partida e recolocou a seleção africana em vantagem na partida.

Legenda: Gana venceu a Coreia do Sul com gols de Salisu e Kudus (2x) Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Coreia do Sul x Gana | veja como foi o tempo real

Prováveis escalações

Coreia do Sul: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Min-jae Kim (Kyung-won Kwon), Young-Gwon Kim e Jin-su Kim; In-Beom Hwang, Woo-Young Jung (Ui-Jo Hwang), Chang-Hoon Kwon (Kang-in Lee), Woo-Yeong Jeong (Sang-Ho Na) e Heung-min Son; Gue-sung Cho. Técnico: Paulo Bento.

Gana: Ati; Lamptey (Odoi), Amartey, Salisu, e Mensah (Rahman); Partey, Kudus (Djiku) e Samed; Jordan Ayew (Kyereh), André Ayew (Sulemana) e Iñaki Williams. Técnico: Otto Addo.

Coreia do Sul x Gana | Ficha Técnica

Local: Education City Stadium, em Doha (QA)

Data: 28/11/2022 (segunda-feira)

Horário: 10h (de Brasília)

Árbitro: Anthony Taylor (ING)