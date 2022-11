Portugal vence a Gana na Copa do Mundo e Cristiano Ronaldo entra para a história das copas

Nesta quarta-feira, (24), a Copa do Mundo do Catar teve mais estreantes em campo. Portugal e Gana, do Grupo H, se enfrentaram e Portugal venceu por 3 a 2 no estádio 974 no quarto dia de Mundial. Cristiano Ronaldo abriu o placar, André Ayew empatou a partida, João Félix ampliou para Portugal, Rafael Leão aumentou o placar e Bukari diminuiu para a Gana.

PRIMEIRO TEMPO

Na primeira etapa do jogo as equipes não saiu do empate em 0 a 0. Ambas lutavam e disputavam a bola, mas não conseguiram ter efetividade em ses ataques. Somente no segundo tempo o placar mudou e Cristiano Ronaldo conseguiu entrar para a história das copas.

SEGUNDO TEMPO

No segundo período nada se repetiu. Cristiano Ronaldo abriu o placar, de pênalti. Gana ainda chegou umpatar o jogo com André Ayew, mas a seleção ganesa não conseguiu a virada e, ao contrário disso, levou dois gols. Um de João Félix e outro de Rafael Leão, em seu primeiro toque na bola.

CRISTIANO RONALDO NA HISTÓRIA DAS COPAS

Após o jogo e gol de hoje no jogo de Portugal e Gana pelo Grupo H, Cristiano Ronaldo marcou um gol de pênalti e entrou para a história das cpopas. O jogador é o único atleta a marcar gols nas últimas cinco edição de Copa do Mundo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Pepe, Ruben Dias e João Cancelo; William Carvalho, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. Técnico: Fernando Santos.

Gana: Ati Zigi; Mensah, Salisu, Amartey e Tariq Lamptey; Abdul Samed, Thomas Partey e Kudus; Andre Ayew, Jordan Ayew e Sulemana. Técnico: Otto Adda.

PORTUGAL X GANA | FICHA TÉCNICA

Horário: 13h

Local: Lusail

Data: 24/11

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Assistentes: Kyle Atkins e Corey Parker (Estados Unidos)

Árbitro de Vídeo: Armando Villarreal (Estados Unidos)

OUTRO JOGO DO GRUPO H

Às 10h Uruguai e Coreia do Sul se enfrentaram na Cidade da Educação e empataram em 0 a 0.