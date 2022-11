País de Gales x Irã pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir, palpites e escalações

País de Gales e Irã se enfrentam em busca da primeira vitória na Copa do Mundo. O duelo do Grupo B será às 7h (de Brasília) desta sexta-feira (25), no Estádio Al-Rayyan, em Doha, no Catar.

O País de Gales ficou no empate com os Estados Unidos na estreia e é vice-líder do grupo com apenas um ponto. O grupo chega sem desfalques, mas Ethan Ampadu é dúvida.

Já o Irã foi goleado pela Inglaterra por 6 a 2 na rodada de estreia. A equipe segue desfalcada do goleiro Beiranvand, que se lesionou na primeira partida, após ferimento na cabeça.

ONDE ASSISTIR

Globo, SporTV, FIFA+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

País de Gales: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; James, Bale; Moore.

Irã: H. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M. Hosseini, Mohammadi; Jakanbakhsh, Noorollahi, Karimi, Gholizadeh; Taremi.

FICHA TÉCNICA

País de Gales x Irã

Data e hora: 25/11, às 7h (de Brasília)

Local: Estádio Al-Rayyan, em Doha (CAT)