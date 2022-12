Austrália vence, elimina Dinamarca e avança às oitavas de final da Copa do Mundo

A Austrália venceu a Dinamarca nesta quarta-feira (30) por 1 a 0, no Al Janoub Stadium, em Al-Wakrah (QA), pela 3ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo do Catar. Leckie marcou o único gol da partida.

Com a vitória, a Austrália garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial. De quebra, eliminou os dinamarques, tido como favorito no grupo antes do início da Copa do Mundo.

A equipe de Graham Arnold encerra a fase de grupo na vice-liderança do Grupo D, com seis pontos. A França, também com seis pontos, mas com saldo de gols superior, liderou.

PRIMEIRO TEMPO

A Dinamarca iniciou o confronto pressionando a Austrália. A equipe de Kasper Hjulmand necessitava da vitória para avançar ao mata-mata da Copa do Mundo do Catar. Apesar de ter a posse da bola, o time dinamarquês enfrentou dificuldades para furar o bloqueio australiano no setor defensivo. A melhor oportunidade veio com Jansen, aos 11 minutos, após receber de Braithwaite e finalizar para a defesa de Ryan.

Os dinamarqueses concentravam as jogadas nas laterais do campo, com Mæhle na esquerda e Olsen na direita, mas também não conseguiram chegar ao gol.

A Austrália, por sua vez, adotou postura defensiva e esperava os erros da Dinamarca para contra-atacar. A equipe, porém, não teve força ofensiva para chegar a meta de Schmeichel. McGree e Duke arriscaram de fora da área, mas não conseguiram balançar as redes.

Legenda: Dinamarca e Austrália se enfrentam nesta quarta-feira (30) pela Copa do Mundo do Catar Foto: PAUL ELLIS / AFP

SEGUNDO TEMPO

Na etapa decisiva, a Austrália voltou a campo com postura agressiva, propondo jogo e chegando com frequência ao setor ofensivo. Logo no início do 2° tempo, a equipe de Graham Arnold chegou com Irvine, mas finalizou por cima do gol de Schmeichel. Aos 60 minutos, Leckie recebeu no setor ofensivo, driblou a marcação e finalizou no canto, para abrir o marcador em favor dos australianos.

A equipe dinamarquesa seguiu com dificuldade para criar oportunidades. As jogadas ficavam concentradas em Eriksen e Olsen, mas os atletas não obtiveram sucesso.

Legenda: Austrália venceu a Dinamarca nesta quarta-feira (30) pela Copa do Mundo do Catar Foto: FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP

Austrália x Dinamarca | veja como foi o tempo real

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo na TV Globo, no SporTV, na Cazé TV (YouTube e Twitch) e na plataforma de streaming FIFA+.

Palpites

inter@

Escalações

Austrália : Ryan; Degenek, Souttar, Rowles e Behich; Leckie, Irvine, Mooy e Goodwin; Duke e McGree. Técnico: Graham Arnold.

: Ryan; Degenek, Souttar, Rowles e Behich; Leckie, Irvine, Mooy e Goodwin; Duke e McGree. Técnico: Graham Arnold. Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen e Mæhle; Højbjerg, Jensen, Olsen, Eriksen e Lindstrøm; Braithwaite. Técnico: Kasper Hjulmand.

Austrália x Dinamarca | Ficha Técnica