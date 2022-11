Argentina vence México por 2 a 0 e alcança vice-liderança do Grupo C da Copa do Mundo

A Argentina venceu o México neste sábado (26) por 1 a 0, no Lusail Stadium, em Lusail (QA), pela 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo do Catar. Lionel Messi e Enzo Fernández marcaram os gols da partida.

Com o resultado, a equipe de Lionel Scaloni mantém as esperanças de chegar ao mata-mata do Mundial. Com três pontos, ultrapassou a Arábia Saudita no saldo de gols e ocupa a vice-liderança do Grupo C, atrás da Polônia, com quatro pontos.

O México, por sua vez, ocupa a 4ª colocação, com apenas um ponto.

Na rodada decisiva, a Argentina enfrentará a Polônia. O duelo acontece na quarta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), no Stadium 974. No mesmo dia e horário, o México duela contra a Arábia Saudita, no Lusal Stadium.

PRIMEIRO TEMPO

Argentina e México protagonizaram um duelo eletrizante, mas de poucas oportunidades. O confronto físico entre as seleções marcou a disputa, com o árbitro Daniele Orsato (ITA) tendo dificuldade para controlar os ânimos dos atletas.

O México teve postura mais agressiva em campo, rodando a bola, fazendo Vega e Lozano confundirem a marcação do sistema defensivo argentino. A equipe de Tata Martino, porém, teve a melhor oportunidade no final do confronto, aos 45 minutos, quando Vega cobrou falta e Emiliano Martínez encaixou a bola em uma ponte espetacular.

A Argentina, por sua vez, demorou a entrar no jogo. O time de Lionel Scaloni viu a marcação mexicana anular a proposta na etapa inicial. As bolas áreas com Acuña e Montiel eram as alternativas para chegar a área de Ochoa, mas também sem êxito.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa decisiva, o coletivo da Argentina seguiu tendo dificuldades de gerar jogo, devido a forte marcação mexicana. O time de Lionel Scaloni parecia perdido em campo, sem repertório, enquanto esperava uma jogada individual de Di María ou Lionel Messi. E ela veio.

Aos 19 minutos, Messi recebeu de Di María na entrada da área, sem marcação, e finalizou no canto de Ochoa, abrindo o marcador para a Argentina. Com a vantagem no placar, a albiceleste passou a atuar nos contra-ataques. No final do confronto, Enzo Fernández recebeu de Messi, entrou na área, driblou, cortou para o meio, finalizando no ângulo do arqueiro mexicano, dando números finais e a vitória aos argentinos.

Argentina x México | veja como foi o tempo real

Escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Montiel (Molina), Lisandro Martínez, Otamendi e Acuña; Mac Allister (Palacios), De Paul e Guido Rodríguez (Enzo Fernández); Di María (Cristian Romero), Lautaro Martínez (Julián Álvarez) e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

México: Ochoa; César Montes, Néstor Araujo e Héctor Moreno; Kevin Álvarez (Raúl Jiménez), Herrera, Andrés Guardado (Érick Gutiérrez), Chávez e Gallardo; Lozano (Alvarado) e Vega (Antuna). Técnico: Tata Martino.

Argentina x México | Ficha Técnica

Local: Lusail Stadium, em Lusail (QA)

Data: 26/11/2022 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)