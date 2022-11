França x Austrália ao vivo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Na tarde desta terça-feira, (22), França e Austrália estão se enfrentando na estreia das equipes do Grupo D na Copa do Mundo no Al Janoub e a seleção australiana vai vencendo no 1º tempo por 1 a 0.

A atual campeã do mundo tem pela frente um grande desafio, jogar sem seis jogadores que com certeza entregariam muito futebol ao longo do torneio. Nkunku, Pogba, Maignan, Kanté, Kimpembe e Benzema estão fora do Mundial em decorrência de lesões sofridas.

A Austrália joga sem muitas pretensões mas busca a vitória e a classificação para o mata mata já que nas outras edições caiu na própria fase de grupos.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da FIFA+, Globo, ge.globo, SporTV e SporTV 2.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França: Lloris; Pavard, Varane, Upamecano (Konaté) e Lucas Hernández; Tchoauméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps

Austrália: Matthew Ryan; Atkinson, Wright, Kye Rowles, Aziz Behich; Hrustic, Aaron Mooy, Irvine; Leckie, Duque e Goodwin. Técnico: Graham Arnold

FRANÇA X AUSTRÁLIA | FICHA TÉCNICA

Horário: 16h

Data: 22/11

Local: Al Janoub

Árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

Assistentes: Zakhele Siwela (África do Sul) e Souru Phatsoane (Lesoto)

Árbitro de Vídeo: Drew Fischer (Canadá)

OUTROS JOGOS DO GRUPO D

Dinamarca e Tunísia, se enfrentaram também nesta terça-feira, (22), às 10h da manhã e empataram em 0 a 0.